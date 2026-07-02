Ronaldu prijeti neslavni rekord

Kristijano Ronaldo će u meču protiv Hrvatske pokušati da prekine crnu seriju i da izbjegne postavljanje negativnog rekorda.

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena iza sebe ima čak osam utakmica nokaut faze Svjetskog prvenstva, a na njima nije uspio da postigne nijedan gol niti da upiše asistenciju.

Ronaldo je u tim susretima na terenu proveo ukupno 569 minuta, a njegov učinak i dalje je – nula golova i nula asistencija.

Ukoliko ni protiv Hrvatske ne uspije da zatrese mrežu, izjednačiće se sa nekadašnjim holandskim reprezentativcem Dirkom Kujtom, koji drži rekord sa devet utakmica nokaut faze Mundijala bez postignutog pogotka. Ipak, za razliku od Ronalda, Kujt je u tim mečevima zabilježio tri asistencije.

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Na listi igrača sa najdužim nizom bez gola u nokaut fazi Svjetskog prvenstva nalaze se još Brazilac Denilson sa sedam utakmica, Englez Markus Rašford, takođe sa sedam, te Francuz Usman Dembele sa šest, prenosi Glas Srpske.

Uprkos toj statistici, Ronaldo je i dalje ubjedljivo najbolji strijelac u istoriji reprezentacije Portugala sa 145 golova u 231 nastupu.