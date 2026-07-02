Fudbaleri banjalučkog BSK-a u Premijer ligi

Fudbaleri banjalučkog BSK-a igraće Premijer ligu BiH, odlučeno je na sjednici Drugostepene komisije za licenciranje klubova FS BiH, održanoj danas u Sarajevu.

"Na sjednici se razmatrala žalba FK ''BSK'' na Odluku Prvostepene komisije za licenciranje klubova kojom je odbijeno izdavanje licence ovom klubu za učešće u takmičenju WWIN liga za sezonu 2026/27 u sklopu Vanredne primjene sistema licenciranja klubova radi ulaska klubova iz nižeg ranga takmičenja u WWIN ligu BIH.

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FK ''BSK'' je u žalbenom postupku dokazao ispunjenost infrastrukturnih i finansijskih kriterijuma, te je shodno tome Drugostepena komisija za licenciranje klubova usvojila žalbu , ukinula odluku Prvostepene komisije za licenciranje klubova, te izdala licencu ovom klubu za učešće u takmičenju WWIN liga BiH u sezoni 2026/27", objavljeno je na sajtu FS BiH.