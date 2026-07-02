Haos u Senegalu nakon ispadanja sa SP – Gej rekao "zbogom" nacionalnom timu

Vezista reprezentacije Pape Gej saopštio je da više neće nastupati za nacionalni tim dok je aktuelni stručni štab na čelu selekcije.

Fudbaler Senegala ovu odluku donio je poslije eliminacije od Belgije u nokaut fazi Svjetskog prvenstva, a javnosti se obratio putem društvenih mreža.

"Vratiću se kako bih rekao nekoliko riječi o ispadanju... No već danas objavljujem da ću, dok god ovaj stručni štab ostane na čelu reprezentacije, uzeti stanku od igranja za nacionalni tim", napisao je Gej.

Njegova odluka uslijedila je nakon što ga je selektor zamijenio u 66. minutu utakmice protiv Belgije.

"Fizički sam se osjećao dobro kada sam izašao iz igre. No, na kraju su to trenerove odluke. Morate ih poštovati", rekao je Gej poslije meča, ne nagovještavajući tada da će donijeti ovako radikalan potez.

Prema dostupnim informacijama, za sada nema naznaka da bi selektor Pape Tijao mogao da napusti klupu Senegala.

Naprotiv, plasman u finale Kupa afričkih nacija, kao i dobre partije na Svjetskom prvenstvu, učvrstili su njegovu poziciju.

Ukoliko se ništa ne promijeni, Gej bi mogao duže vrijeme da ostane van reprezentacije, prenosi B92