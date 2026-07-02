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Pravi šok: Selektoru Konga usred konferencije saopštili da mu je preminuo otac

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 08:27

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Прави шок: Селектору Конга усред конференције саопштили да му је преминуо отац
Foto: Tanjug / AP / Jacob Kupferman

Selektor reprezentacije DR Konga Sebastijen Dezabr doživio je pravi šok na konferenciji za medije nakon poraza od Engleske na Svjetskom prvenstvu.

Naime, njemu je portparol saveza saopštio da mu je preminuo otac.

DR Kongo je inače poražen od Engleske rezultatom 2:1, a junak Gordog Albiona bio je Hari Kejn, koji ih je sa dva gola odveo u osminu finala, gdje će igrati protiv Meksika.

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Ipak, trenutak ponosa zasjenila je tragična vijest. Nije poznato kada je tačno 49-godišnji Dezabr saznao za očevu smrt, ali vijest je javno potvrđena na samom kraju njegovog obraćanja medijima nakon utakmice.

Portparol je na francuskom jeziku rekao:

„Hvala vam. Želimo saopštiti da je selektor izgubio oca. Izražavamo mu iskreno saučešće.“

Konferencija za medije odmah je prekinuta. Dezabr je djelovao šokirano što je ta vijest objavljena javno, pa je prije odlaska samo tiho izgovorio: „Hvala.“

(Kliks)

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Fudbal utakmica

Sebastijen Dezabr

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