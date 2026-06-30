Fudbaleri Radnika sa visokim ambicijama započeli pripreme za novu sezonu

Puni optimizma fudbaleri bijeljinskog Radnika započeli su pripreme za novu sezonu. Novi šef stručnog štaba Bojan Krulj vjeruje u dobre rezultate, a prvi zadatak je dovođenje neophodnih pojačanja, nakon brojnih odlazaka tokom ljetne pauze.

Radnik će do sedmog jula trenirati u Bijeljini kada slijedi odlazak na ključni dio priprema na Zlatibor. Tamo su zakazane i kontrolne utakmice.

Punu podršku stručnom štabu i igračima daje i klupsko rukovodstvo. Cilj je da Radnik igra moderan i atraktivan fudbal, ali i da ponovo dostigne nekadašnje rezultate.

Nova sezona u Premijer ligi BiH počinje osmog avgusta.