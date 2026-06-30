Do zore čekali selektora da se obračunaju s njim - VIDEO

Neuspjeh reprezentacije Južne Koreje na Svjetskom prvenstvu prerastao je u ozbiljnu krizu koja je uzdrmala čitavu zemlju.

Poslije eliminacije već u grupnoj fazi, razočaranje navijača pretvorilo se u bes, a legendarni Mjung-bo Hong vratio se kući kao bivši selektor – uz jake policijske mjere obezbjeđenja i zvižduke sa tribina.

Korejska ekspedicija sletjela je na aerodrom Inčon oko četiri sata ujutru, očigledno u namjeri da izbjegne veći broj navijača i medija. Međutim, plan nije uspio.

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Na terminalu ih je dočekala velika grupa bijesnih pristalica reprezentacije.

Uz bubnjeve, povike i transparente najglasnije se čulo: "Mjung-bo Hong, odlazi!", iako je selektor još prije povratka u domovinu saopštio da podnosi ostavku, to nije umirilo navijače.

Atmosfera je bila toliko napeta da su vlasti angažovale oko 160 policajaca, uz dodatno privatno obezbjeđenje.

Prema navodima azijskih medija, Hong je nakon eliminacije primao ozbiljne prijetnje, zbog čega se strahovalo od mogućih incidenata na aerodromu, verbalnih napada, pa čak i bacanja predmeta na članove reprezentacije.

Za razliku od ranijih velikih takmičenja, Fudbalski savez Južne Koreje ovoga puta nije organizovao zvaničan doček reprezentacije.

I have never in my life seen such animosity directed towards a Korean individual like that. They just need to get this guy outta there before he gets lynched. My goodness. 😮‍💨 pic.twitter.com/bd2ACS3XJc — Joel Kim (@KNTFootball) June 29, 2026

Južna Koreja je Mundijal otvorila pobjedom protiv Češke (2:1), ali je potom uslijedio potpuni pad forme.

Najprije je poražena od Meksika, a zatim je minimalnim rezultatom 0:1 izgubila i od Južnoafričke Republike.

Sa osvojena tri boda završila je kao trećeplasirana u Grupi A, ali to nije bilo dovoljno za plasman u nokaut fazu, pošto se među trećeplasiranim selekcijama našla ispod crte.

Odluka koja je razbjesnila naciju

Najviše kritika izazvao je posljednji meč protiv Južnoafričke Republike.

Mjung-bo Hong je na klupi ostavio kapitena i najveću zvijezdu reprezentacije Hjung-mina Sona, iako je Koreji bila neophodna pobjeda.

Selektor je objasnio da je želio da najboljeg igrača uvede u nastavku utakmice, kada bi protivnik bio fizički iscrpljen.

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Međutim, Son je na teren ušao tek na početku drugog poluvremena, kada je utakmica već krenula u pravcu koji Južna Koreja nije uspjela da preokrene.

Poslije eliminacije Hong je preuzeo odgovornost i podnio ostavku.

Izvinio se navijačima i poručio da je od prvog dana na funkciji razmišljao isključivo o tome kako da reprezentaciju odvede do uspjeha.

Ipak, njegov odlazak nije stavio tačku na čitav slučaj.

Naprotiv, otvorio je brojna pitanja o radu Saveza i odgovornosti ljudi koji vode korejski fudbal.

Uključio se i predsjednik države

Situacija je postala toliko ozbiljna da je reagovao i predsjednik Južne Koreje Li Dže Mjung.

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On je od Ministarstva kulture, sporta i turizma zatražio sprovođenje istrage kako bi se utvrdilo zbog čega je reprezentacija doživjela neuspjeh i koje promjene moraju da budu sprovedene.

Predsjednik je naglasio da reprezentacija koristi javna sredstva i državne resurse, zbog čega odgovornost ne može da se svede samo na rezultat na terenu.

Pod lupom i Fudbalski savez

Ponovo se našao na udaru i Fudbalski savez Južne Koreje.

Hongov povratak na mjesto selektora 2024. godine od početka je bio osporavan, jer su mnogi tvrdili da izbor nije bio dovoljno transparentan.

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Savez je tada odbacio optužbe, ali je neuspjeh na Svjetskom prvenstvu ponovo otvorio raspravu o načinu donošenja odluka i odgovornosti čelnika korejskog fudbala.

Hong Mjung-bo će zauvijek ostati upamćen kao jedan od simbola čuvene generacije koja je 2002. godine odvela Južnu Koreju do istorijskog polufinala Svjetskog prvenstva.

Ipak, kao selektor je drugi put završio mandat eliminacijom već u grupnoj fazi, a ovog puta poraz je izazvao jednu od najvećih kriza u istoriji korejskog fudbala.