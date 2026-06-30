Šok: Rodri mora na operaciju, za njega je završeno Svjetsko prvenstvo

Fudbaler Mančester sitija i reprezentacije Španije Rodri neće moći da nastavi učešće na Svjetskom prvenstvu, pošto je potvrđeno da ga očekuje operacija.

Jedan od ključnih igrača u osvajanju evropske titule Španije i dobitnik "Zlatne lopte" 2024. godine doživio je novi zdravstveni problem koji ga izbacuje iz takmičarskog ritma u najvažnijem dijelu sezone.

Zbog operacije, Rodri neće samo završiti nastup na Svjetskom prvenstvu, već ga čeka i pauza koja će ga udaljiti od početka nove sezone u Premijer ligi, pa neće biti na raspolaganju ni svom klubu u uvodnim mečevima.

U pitanju je nastavak niza problema sa povredama koje ga prate u posljednje dvije godine. Od ozbiljnog problema sa ukrštenim ligamentima, zbog kojeg je pauzirao 220 dana i propustio 51 utakmicu, pa do dodatnih povreda koje su ga ukupno udaljile sa terena još 153 dana i naterale da preskoči još 34 meča.

U Mančester sitiju i španskoj reprezentaciji sada s velikom pažnjom prate njegov oporavak, s obzirom na to da je riječ o jednom od najvažnijih veznih igrača u oba tima, prenosi B92