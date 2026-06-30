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Šok: Rodri mora na operaciju, za njega je završeno Svjetsko prvenstvo

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 10:41

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Родри репрезентативац Шпаније СП 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ricardo Mazalan

Fudbaler Mančester sitija i reprezentacije Španije Rodri neće moći da nastavi učešće na Svjetskom prvenstvu, pošto je potvrđeno da ga očekuje operacija.

Jedan od ključnih igrača u osvajanju evropske titule Španije i dobitnik "Zlatne lopte" 2024. godine doživio je novi zdravstveni problem koji ga izbacuje iz takmičarskog ritma u najvažnijem dijelu sezone.

Zbog operacije, Rodri neće samo završiti nastup na Svjetskom prvenstvu, već ga čeka i pauza koja će ga udaljiti od početka nove sezone u Premijer ligi, pa neće biti na raspolaganju ni svom klubu u uvodnim mečevima.

U pitanju je nastavak niza problema sa povredama koje ga prate u posljednje dvije godine. Od ozbiljnog problema sa ukrštenim ligamentima, zbog kojeg je pauzirao 220 dana i propustio 51 utakmicu, pa do dodatnih povreda koje su ga ukupno udaljile sa terena još 153 dana i naterale da preskoči još 34 meča.

U Mančester sitiju i španskoj reprezentaciji sada s velikom pažnjom prate njegov oporavak, s obzirom na to da je riječ o jednom od najvažnijih veznih igrača u oba tima, prenosi B92

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Rodri

Španija

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Operacija

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