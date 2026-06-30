Heroji senzacije Paragvaja: "Teško je objasniti ovaj osjećaj"

Fudbaleri Paragvaja nisu krili emocije poslije jedne od najvećih pobjeda u istoriji reprezentacije, pošto su nakon boljeg izvođenja penala eliminisali Njemačku i plasirali se u osminu finala Mundijala.

Junak penal-serije bio je golman Orlando Hil, koji je odbranio udarce Kaja Haverca i Nika Voltemadea, dok je kapiten Gustavo Gomes istakao da je uspjeh rezultat zajedništva koje krasi ekipu.

"Nevjerovatno sam uzbuđen. Bila je to teška utakmica. Uspjeli smo da izdržimo. Poveli smo, oni su izjednačili, ali smo onda uspjeli da se održimo u igri", rekao je Hil za sajt FIFA.

Paragvaj je u šesnaestini finala u Foksborou savladao Njemačku poslije penala 4:3, nakon što je poslije 120 minuta rezultat bio 1:1.

Hil je otkrio da su penali bili detaljno pripremani.

"Očigledno je da smo analizirali svakog igrača i svaki detalj izvođača penala. Hvala Bogu što sam uspio da odbranim dva penala. Ovo je privilegija, eliminisali smo šampiona. Ovu pobjedu posvećujem svim Paragvajcima", rekao je golman Paragvaja.

Kapiten Gustavo Gomes priznao je da je teško pronaći prave riječi poslije istorijskog uspjeha.

"Mislim da je teško objasniti ovaj osjećaj. Veoma sam ponosan na svoje saigrače i na ovu ekipu", rekao je Gomes.

On je naglasio da je upravo zajedništvo najveća snaga reprezentacije Paragvaja.

"Rekao sam i ranije da je ova ekipa zaslužila još jednu utakmicu. Poslije svega kroz šta smo prošli, najviše me impresionira naše jedinstvo. Imamo nevjerovatnu snagu da se suočimo sa bilo kojom situacijom. Njemačka je znala da će morati nevjerovatno naporno da radi da bi nas pobijedila", dodao je Gomes.

Paragvaj će u osmini finala Svjetskog prvenstva u Filadelfiji igrati protiv pobjednika duela između Francuske i Švedske.