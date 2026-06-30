Nije moglo dramatičnije – Maroko izbacio Holandiju poslije penala!

Fudbaleri Maroka plasirali su se u osminu finala Svjetskog prvenstva pobjedom nad Holandijom poslije boljeg izvođenja penala.

U regularnom dijelu meča bilo je 1:1 (0:0), kao i poslije produžetaka, a nakon pet serija jedanaesteraca bilo je 3:2 za afričku selekciju.

Bio je ovo meč od kog se mnogo očekivalo i on nam je zaista ponudio uzbuđenja, ali se dosta dugo čekalo na golove, koji su stigli u posljednjoj četvrtini susreta.

Strijelac za vodeći gol "lala" bio je Kodi Gakpo u 72. minutu poslije neobične asistencije Krisencija Samervila, u padu sa zemlje.

Gakpo je vrlo emotivno doživio novi pogodak na ovom prvenstvu, jer mu je prije dva dana supruga izgubila bebu u poodmakloj trudnoći.

Ipak, spas za Maroko donio je Isa Diop na početku nadoknade vremena, čime je na neki način donio pravdu, pošto je u tim momentima bilo teško oteti se utisku da Maroko nije zaslužio poraz, jer je do primljenog gola imao daleko više šansi pred golom Barta Ferbrugena.

Propuštali su Afrikanci veoma prilike preko El Ajnauija, Hakimija i Saibarija u prvom poluvremenu, ali to nije bilo sve.

Početkom drugog dijela su daleko više pritiskali i čak uzdrmali prečku poslije šuta Hakimija u 52. minutu.

Holandija je sve to preživjela, a onda u 72. dočekala svoju situaciju da zada prvi udarac.

Poslije toga je Ronald Kuman rešio da "zatvori" utakmicu i išlo je ka tome da će uspjeti jer je d‌jelovalo da je primljeni gol sasvim sasjekao ofanzivne oštrice Maroka.

Ali, onda se pravo niotkuda pojavio Isa Diop koji je iskoristio fenomenalan centaršut Talbija i glavom smjestio loptu u sam ćošak za 1:1.

Na taj način je spasao Maroko i sve zajedno nas, u zoru, odveo u produžetke.

Bilo je vrlo dramatično, čak pet od 10 penala je promašeno, a i pojedini koji su pogođeni su bili iz rubrike "verovali ili ne".

Na kraju je Maroko naplatio, realno, bolju i hrabriju igru, te je pogotkom Saibarija prošao u osminu finala gde će igrati protiv selekcije Kanade.

B92