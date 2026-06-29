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Pogledajte preokret Brazila za osminu finala

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 21:18

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Бразил - Јапан
Foto: Tanjug/AP Photo/David J. Phillip

Fudbaleri Brazila plasirali su se u osminu finala Svjetskog prvenstva poslije preokreta protiv Japana sa 2:1! Heroj je bio Gabrijel Martineli, koji je u 96. minutu dao gol za pobjedu.

Gubili su na Brazilci posle prvog poluvremena, koje su odigrali veoma slabo. A to je iskoristio Sano sjajnim prodorom u 29. minutu, kada je zatresao mrežu Alisona Bekera i šokirao svijet.

Brazil je žestoko napao u drugom poluvremenu i gol je visio u vazduhu neko vrijeme. Na kraju je Kazemiro poslije asistencije Gabrijela sjajno glavom matirao Suzukija.

Nastavio je Brazil da napada, pogađali su i okvir gola preko Vinisijusa, a na kraju je u 95. minutu Gabijel Martineli poslije fenomenalne asistencije Bruna Gimaraeša donio pobjedu.

Brazil će u osmini finala igrati protiv pobjednika duela Obala Slonovače - Norveška 5. jula od 22.00 u Njujorku.

(Telegraf)

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Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Brazil

Japan

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