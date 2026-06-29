Autor:ATV redakcija
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Pjevač Dado Polumenta ima veliki razlog za slavlje – postao je otac po treći put. Njegova supruga Ivona na svijet je donijela sina, a radosnu vijest odmah su podijelili sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.
Ponosni roditelji objavili su prvu fotografiju iz porodilišta na kojoj poziraju sa tek rođenim nasljednikom, dok su uz njih i njihove dvije kćerkice.
Osmijehe nisu skidali sa lica, a dirljiv prizor raznježio je brojne pratioce koji su im u komentarima uputili čestitke i najljepše želje.
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"Isak Polumenta, 28.06.2026. u 23.40. Hvala ti, Bože!", poručili su ponosni roditelji.
Inače, Isak je jedno od najstarijih imena starohebrejskog porijekla i ima moćno značenje.
Prevodi se kao "Bog se nasmijao", što se vezuje za biblijsku priču u kojoj su se roditelji Avram i Sara smijali od radosti kada im se u poznim godinama rodio sin.
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