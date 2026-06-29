Melina otkrila zašto više ne dolazi u BiH

Modna kreatorka Melina Galić i njen bivši suprug Haris Džinović razveli su se nakon 30 godina braka, a ta vijest je dugo bila glavna u medijima. Kreatorka je jednom prilikom otkrila zašto više ne dolazi u BiH, iako je tu rođena.

Ovaj poznati estradni par je odlučio da stavi tačku na svoj odnos i da poslije 22 godine ljubavi svako krene svojim putem, a Melina je nakon razvoda odlučila da promijeni život iz korijena i preselila se na luksuznu Azurnu obalu, tačnije u Monako, gdje uživa sa novim mužem, bogatim Džefrijem Arnoldom.

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Kreatorka je jednom prilikom pred kamerama Blica ogolila dušu, progovorila o svojim ranim dvadesetim godinama i najvećoj promjeni u životu. Vidno sjetna, otkrila je šta je to vraća u dane odrastanja.

– Šta mene vraća u mladost… To je, nekako, zimski period, dolazak mojih roditelja… – prisjetila se Melina, a onda otkrila i jedan tužan detalj o svom rodnom gradu.

– Nažalost, ja više ne idem u Bosnu, u Bihać, gdje sam rođena. U Zagreb odem jako rijetko. Moje dvije prijateljice, koje su sa mnom još iz srednje škole, uvijek me vrate u taj period, u mladost – ispričala je Melina.

“Sa 22 godine sam postala porodična žena”

Ljubavna priča Meline i Harisa počela je još davne 2002. godine, a iz njihove veze, koja je tek 12 godina kasnije krunisana brakom, rodili su se sin Kan i kćerka Đina. Melina priznaje da je rano formiranje porodice uticalo na njeno odrastanje.

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– Taj period mi je bio jako sladak i, da kažem, simpatičan. Ta vrsta mladosti mi se rano završila. Ja sam sa 22 godine rodila dijete, postala porodična žena – priznala je iskreno kreatorka.

Poznato je da početak Melinine i Harisove veze nije bio lak, s obzirom na to da su se njeni roditelji protivili ovom odnosu, a pjevač je jednom prilikom priznao da je glavni razlog za to bila velika razlika u godinama.

– U početku, njeni roditelji su imali strašan otpor. Posebno zbog velike razlike u godinama – ispričao je Haris svojevremeno za medije, naglasivši da je Melina sve to jako teško podnijela.

Ipak, folker ju je tada tješio da će se stvari promijeniti onog trenutka kada saznaju za prinovu.

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– Sjećam se da sam joj govorio: “Proći će to brzo! Vidjećeš, kad saznaju da si trudna, sve će biti drugačije!” Upravo je bilo tako – ispričao je Haris i dodao da je nakon nekog vremena sve došlo na svoje mjesto.