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Sutra više banjalučkih naselja i ulica bez struje

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 18:40

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Сутра више бањалучких насеља и улица без струје
Foto: ATV

Više naselja i ulica u Banjaluci sutra neće imati struju, potvrđeno je iz "Elektrokrajine".

Kako je saopšteno, sutra u periodu od 7.30 do 10.30 časova biće obustava prenosa električne energije u dijelovima ulica Veljka Mlađenovića i Ada br. 11.

U periodu od osam do 15 časova struje neće imati ni dio naselja Slavićka, dok se obustava prenosa električne energije očekuje i u dijelu naselja Ljubačevo od devet do 11 časova.

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"Od 6.30 do 11.30 časova struje neće biti ni u dijelu Šargovačke ulice, a prestanak prenosa električne energije planiran je i za dio naselja Priječani u periodu od 11 do 12.30 časova", naveli su iz "Elektrokrajine".

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Tagovi :

Struja

Banjaluka

Elektrokrajina

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