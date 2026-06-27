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Nema vode, ali ima ideja: Banjalučani su primorani da na ovaj način održavaju higijenu

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 21:52

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Нема воде, али има идеја: Бањалучани су приморани да на овај начин одржавају хигијену
Foto: ATV

Skoro cijela sedmica bez vode natjerala je mještane Dragočaja, i drugih naselja gdje je na snazi redukcija vode, da se snalaze na razne načine kako bi održavali higijenu.

Od odlazaka do prijatelja, do kupanja u buretu kako je juče rekao mještanin Barlovaca Predrag Gojković, do tuširanja iz kanistera.

To su samo neki od načina, a posljednje navedeni za ATV je snimila jedna mještanka Dragočaja.

Ona je iz bačve sprovela crijevo kako bi bar uspjela da opere kosu.

Srećom, kaže, zet joj svaki dan dovozi vodu u bačvama pa bar ima za piće.

Međutim, kao ni hiljade drugih Banjalučana ne može da vjeruje da se ovakve stvari dešavaju u 21. vijeku.

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Tagovi :

Banjaluka

redukcija vode

redukcije

Dragočaj

Vodovod Banjaluka

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