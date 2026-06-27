Autor:ATV redakcija
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Velika drama odvijala se danas u Banjaluci, kada je jedna djevojka skočila s gradskog mosta u Vrbas.
Kako saznaje portal "Avaza" nju je spasio Danijel Delić, koji je sjedio u obližnjem restoranu "Banjalučki splav" s drugarima.
Kada je vidio da se utapa odmah je reagovo, a onda je za njim krenuo i jedan konobar sa splava.
Teškom mukom uspjeli su je izvući u blizini restorana Kazamat.
Scena
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Nakon toga su u pomoć pritekli muškarac i djevojka koji su šetali na toj ruti, a Delić je na licu mjesta pružio prvu pomoć, odnosno reanimirao je. Djevojka koja je tu bila s muškarcem je pozvala Hitnu pomoć.
Na lice mjesta su brzo došle ekipe Hitne pomoći i policije, a djevojka je prebačena u UKC Republike Srpske. U ovom trenutku nije poznato da li je riječ o pokušaju suicida.
Kada se Delić ponovo vratio na splav u kojem se nalazio, ispraćen je velikim aplauzom.
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