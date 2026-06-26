Građani prigradskih naselja peti dan bez vode

Dan za danom, došli smo do petog dana bez vode. Iako je najavljeno da će parnim danima voda biti dostupna od 8 do 18 časova, ni taj raspored se ne poštuje. U naselju Dragočaj snadbijevanje je uspostavljeno od 12 do 17 časova što je svega pet od obećanih 10 sati, kaže mještanka ovog naselja za ATV.

Ni tada situacija nije bila zadovoljavajuća, jer je pritisak toliko slab da se voda jedva mogla koristiti za osnovne potrebe. To je još i dobro, jer u drugom dijelu ovog naselja vodu nemaju uopšte. Zbog nestašice vode mještanin naselja Barlovci svakog dana prosipa domaće kozije mlijeko ispred banjalučkog Vodovoda.

"Ne znam zbog čega nemamo vode. Prošle godine je bilo cijelo ljeto i bile su veće vrućine. Cijelu godinu smo imali vode, nije nestajala nikako. Sad ove godine tri dana ugrijalo, četvrti nema vode. Na primjer 2021. godine neka neko pogleda statistiku, može to provjeriti, to nije uopšte sporno. 63 dana je temperatura bila preko 30 stepeni i nije nestalo", Predrag Gojković, mještanin Barlovaca.

Na Starčevici, druga priča. Dok u prigradskim naseljima mole za vodu, ovdje ona izvire iz puta. Kako ATV-u javljaju ogorčeni mještani kvar je prijavljen još prije mjesec dana, ali se nadležni nisu udostojili da ga saniraju. Paradoks je, kažu to što optužuju građane za prekomjernu potrošnju vode, a već mjesec dana nisu ulicu na Veselom brijegu teče potok zbog kvara

"Tu su dolazili već, dva puta su radili. Prvi put po godinu dana čekali nisu postavili ni beton, nego je to tako bilo i tako prolazilo. Što bih ja sad njima bio učitelj da ih učim, a zaduženi su za svoj posao i svoju zadaću da čuvaju", rekao je Strahilo Stojičić, mještanin Starčevice.

Od prvog čovjeka Banjaluke dobili smo i treću priču. Kaže, Vodovod radi punim kapacitetom i nije upoznat s tim da u Dragočaju uopšte nemaju vodu. Kaže, rješenje stiže u avgustu, za 45 dana, kada se izgradi cjevovod Tunjice. Nakon toga, stiže i odgovor iz gradske uprave, kažu, nastao je vazdušni čep i ozračuju ga, na pitanje otkad ga ozračuju jer vode nema već pet dana, odgovor nismo dobili.

"Vodovod radi u svom maksimalnom kapacitetu.Vjerujem i da ćemo u drugoj polovini avgusta završiti taj krak koji je ostao. To je sve što vam mogu reći. Da li je u Dragočaju, ajde da vidim. Ko to nema od ponedjeljka? Evo molim Vas Mirna da podsjetimo, to može biti jedan dio ulica koji možda zbog kraka. Mi znamo kad je pun rezervoar Priječani kad je Ramići. Naizmjenično jednu noć je jedan pun, dugu noć je drugi i mi puštao vodu prema svima. Da li u nekom kraku, nekom dijelu zbog nečeg se desile dvije tri kuće odsječene, može da jeste. Mi to saznanje nemamo, dajte nam ko su ljudi, vrlo rado ćemo doći s tim ljudima, razumjeti ih i reći za 45 dana stiže konačno rješenje", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Stanovnicima brojnih naselja preostaje da se prilagode rasporedu isporuke vode, jer kako stvari stoje, ni ljetne vrućine nisu bile dovoljan razlog da se posao završi na vrijeme.