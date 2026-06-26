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Snimak koji para srce: Žena se porodila ispod ruševina u Venecueli

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 20:15

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Порођај у Венецуели
Foto: Društvena mreža X/nexta_tv

Majka se porodila ispod ruševina srušene zgrade u Venecueli, koju je uništio niz razornih zemljotresa. Stotine ljudi je poginulo, a hiljade su ostale bez krova nad glavom nakon što su dva snažna zemljotresa pogodila zemlju u srijedu uveče.

Pojavio se video snimak na kojem se vidi žena kako leži na dasci na zemlji, okružena ljudima u mraku. Druga žena joj pomaže da se porodi i na svijet joj donosi bebu. Žena koja je porodila bebu je zatim kleknula i uvila novorođenče, dok su drugi okupljeni pokrivali majku.

Dva zemljotresa za manje od jednog minuta

Više od 250 zgrada se srušilo nakon takozvanih dvostrukih zemljotresa - dva potresa koja su se dogodila jedan za drugim u razmaku od samo 39 sekundi. Prvi potres je bio jačine 7,2, drugi 7,5. Hiljade ljudi je ostalo zarobljeno ispod ruševina.

Prema zvaničnim podacima, potvrđeno je da je 589 ljudi poginulo, 2.980 povređeno, a 57.000 se vodi kao nestalo. Međutim, Američki geološki zavod procjenjuje da je u katastrofi moglo poginuti i do 10.000 ljudi.

(indeks)

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Tagovi :

zemljotres u Venecueli

Venecuela

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