Snimak koji para srce: Žena se porodila ispod ruševina u Venecueli

Majka se porodila ispod ruševina srušene zgrade u Venecueli, koju je uništio niz razornih zemljotresa. Stotine ljudi je poginulo, a hiljade su ostale bez krova nad glavom nakon što su dva snažna zemljotresa pogodila zemlju u srijedu uveče.

Pojavio se video snimak na kojem se vidi žena kako leži na dasci na zemlji, okružena ljudima u mraku. Druga žena joj pomaže da se porodi i na svijet joj donosi bebu. Žena koja je porodila bebu je zatim kleknula i uvila novorođenče, dok su drugi okupljeni pokrivali majku.

Dva zemljotresa za manje od jednog minuta

Više od 250 zgrada se srušilo nakon takozvanih dvostrukih zemljotresa - dva potresa koja su se dogodila jedan za drugim u razmaku od samo 39 sekundi. Prvi potres je bio jačine 7,2, drugi 7,5. Hiljade ljudi je ostalo zarobljeno ispod ruševina.

💔A woman in Venezuela gave birth in the ruins after an earthquake, without electricity or medical assistance



The delivery took place in a destroyed building. There were no doctors, no power, and no equipment nearby.



Volunteers helped and delivered the baby using flashlight… pic.twitter.com/BZQuE4ieIF — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026

Prema zvaničnim podacima, potvrđeno je da je 589 ljudi poginulo, 2.980 povređeno, a 57.000 se vodi kao nestalo. Međutim, Američki geološki zavod procjenjuje da je u katastrofi moglo poginuti i do 10.000 ljudi.

(indeks)