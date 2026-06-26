Ova temperatura nikada nije izmjerena u Njemačkoj

Nevjerovatnih 41,3 stepena Celzijusa izmjereno je u 17 časova na meteorološkoj stanici Njemačke meteorološke službe u Sarbriken-Burbahu.

Kako prenosi Bild, nikada ranije nije izmjerena ovolika temperatura u Njemačkoj.

Ekstremna vrućina već ima prve posljedice: Nekoliko događaja, uključujući polumaraton u Hamburgu, je otkazano, autoput A2 kod Burga (Saksonija-Anhalt) je zatvoren zbog štete od toplote, a Dojče Ban nudi besplatno otkazivanje karata.

Situacija se pogoršava i širom Evrope, u Španiji je već zabilježeno više od 200 smrtnih slučajeva povezanih sa toplotom.

Njemačko udruženje spasilaca (DLRG) nastavlja da upozorava na potcjenjivanje opasnosti plivanja.

Nekoliko ljudi se udavilo posljednjih dana.

(Telegraf)