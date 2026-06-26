Ova temperatura nikada nije izmjerena u Njemačkoj

Autor:ATV redakcija
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Nevjerovatnih 41,3 stepena Celzijusa izmjereno je u 17 časova na meteorološkoj stanici Njemačke meteorološke službe u Sarbriken-Burbahu.
Kako prenosi Bild, nikada ranije nije izmjerena ovolika temperatura u Njemačkoj.
Ekstremna vrućina već ima prve posljedice: Nekoliko događaja, uključujući polumaraton u Hamburgu, je otkazano, autoput A2 kod Burga (Saksonija-Anhalt) je zatvoren zbog štete od toplote, a Dojče Ban nudi besplatno otkazivanje karata.
Situacija se pogoršava i širom Evrope, u Španiji je već zabilježeno više od 200 smrtnih slučajeva povezanih sa toplotom.
Njemačko udruženje spasilaca (DLRG) nastavlja da upozorava na potcjenjivanje opasnosti plivanja.
Nekoliko ljudi se udavilo posljednjih dana.
(Telegraf)
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