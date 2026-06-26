Džon Bolton priznao krivicu za zadržavanje povjerljivih informacija

Bivši savjetnik američkog predsjednika Donalda Trampa za nacionalnu bezbjednost Džon Bolton priznao je danas krivicu za zadržavanje povjerljivih informacija i pristao da plati kaznu od 2,25 miliona dolara i odradi 100 sati društveno korisnog rada.

Džon Bolton, koji je bio savjetnik Trampa za vrijeme njegovog prvog mandata u Beloj kući, priznao je krivicu po jednoj tački optužnice, prenosi Si-Bi-Es njuz.

Kako se navodi, Bolton, koji je sada Trampov kritičar, prošle godine je optužen po 18 tačaka optužnice u vezi sa rukovanjem osjetljivim vladinim informacijama koje je, prema riječima tužilaca, dijelio sa dva rođaka u zapisima "nalik dnevniku" tokom sedam godina, a radi moguće upotrebe u knjizi koju je pisao.

On se u oktobru izjasnio da nije kriv.

Uslovi sporazuma o priznanju krivice

Prema uslovima sporazuma o priznanju krivice koji je pročitan danas na sudu, Boltonov pravni tim i Ministarstvo pravde su se složili oko zatvorske kazne od najviše 60 mjeseci u federalnom pritvoru, kao i oko novčane kazne.

Stranke su saopštile da su se takođe složile da će Bolton ispitati zvaničnike nacionalne bezbjednosti o informacijama koje je nezakonito zadržao i da će obaviti 100 sati društveno korisnog rada kako bi pomogao vladi u naporima da zaustavi nezakonito otkrivanje povjerljivih informacija.

Sudija je danas odobrio nagodbu.

Izricanje presude Boltonu zakazano je za 28. oktobar.

Za šta se sve Bolton tereti

Savezna velika porota podigla je optužnicu protiv Boltona sredinom oktobra prošle godine po osam tačaka optužnice za odavanje informacija o nacionalnoj odbrani i 10 tačaka optužnice za zadržavanje informacija o nacionalnoj odbrani.

Tužioci su tvrdili da je od aprila 2018. do avgusta 2025. godine podijelio više od 1.000 stranica o svojim svakodnevnim aktivnostima dok je radio u Bijeloj kući za Trampa sa dva neidentifikovana rođaka, od kojih su neke stranice sadržale povjerljive informacije.

U optužnici se navodi i da je Bolton čuvao dokumente, spise i bilješke u vezi sa nacionalnom odbranom, uključujući informacije koje su bile povjerljive, u svom domu u okrugu Montgomeri u Merilendu.

Ministarstvo pravde je u sudskim dokumentima navelo da su Boltonove stranice "nalik dnevniku" bile otkucani transkripti rukom pisanih bilješki koje su zatim poslate njegovim rođacima putem komercijalne, nevladine aplikacije za razmjenu poruka.

Tužioci su rekli da je Bolton takođe koristio lične mejlove, poput onih od AOL-a i Gugla, za slanje mejlova članovima porodice.

(RTS)