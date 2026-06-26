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Italija: Bivši direktor željeznice u zatvoru zbog pogibije 32 osobe

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 17:25

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Пруга шине воз
Foto: Pexel/ Mike Bird

Bivši direktor italijanske državne željezničke kompanije Mauro Moreti započeo je služenje petogodišnje zatvorske kazne zbog iskakanja voza iz šina 2009. godine i pogibije 32 osobe.

Nesreća se desila kada je teretni voz iskočio iz šina tokom prolaska kroz stanicu Vijaređio, nakon čega je eksplodirala cisterna tečnog gasa, što je izazvalo veliki požar.

Na kraju suđenja, sedamdesetdvogodišnji Moreti je 2017. dobio sedmogodišnju zatvorsku kaznu, ali je uslijedio dugi apelacioni proces tokom kojeg mu je kazna smanjena na pet godina.

"Ova presuda predstavlja opasan presedan u pogledu odgovornosti upravnika", rekao je Moreti listu "Korijere dela sera".

On je dodao da ide u zatvor "uzdignute glave" i da se "nada da to neće dugo trajati".

Očekuje se da će, zbog godina, Moreti zatražiti prijevremeno puštanje na slobodu i da će veći dio kazne služiti kod kuće, uz obavljanje društveno korisnog rada.

Sud ga smatra odgovornim, kao najvišeg rukovodioca, za sistemske propuste u održavanju infrastrukture, bezbjednosnim protokolima i reagovanju u krizama, prenosi Srna.

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Tagovi :

Italija

Vozovi

Zatvor

željeznička kompanija

Mauro Moret

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