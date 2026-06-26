Avion udario u najvišu zgradu u Pekingu: Naređena hitna evakuacija

Avion je oko 18 sati po lokalnom vremenu udario u "CITIC Tower" u Pekingu.

Od siline udara razbijena su dva prozora na zgradi, dok se letjelica potpuno raspala. Na šokantnim snimcima vide se dijelovi aviona koji padaju na tlo.

WATCH: A small plane slammed into Beijing's tallest skyscraper.



The Sunward SA60L Aurora (reg. B-12PP), operated by Shuangyue General Aviation Beijing, struck the CITIC Tower (China Zun), disintegrating on impact — debris and small fires fell near the building's east entrance.… pic.twitter.com/WrXUeVNWNf — Clash Report (@clashreport) June 26, 2026

Gust dim dizao se sa prizemlja zgrade, gdje su ostaci letjelice bili razbacani. Za sada nije poznato koliko ima poginulih i povrijeđenih.

Dramatične fotografije prikazuju veliku rupu na bočnoj strani nebodera, koji je ujedno i najviša zgrada u Pekingu.

Ovaj supervisoki neboder nalazi se u centralnom poslovnom distriktu pekinškog okruga Čaojang. Zgrada, poznata i kao Čajna Zun, visoka je oko 520 metara, piše Kurir.