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Avion udario u najvišu zgradu u Pekingu: Naređena hitna evakuacija

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 16:11

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Авион ударио у највишу зграду у Пекингу
Foto: Društvene mreže

Avion je oko 18 sati po lokalnom vremenu udario u "CITIC Tower" u Pekingu.

Od siline udara razbijena su dva prozora na zgradi, dok se letjelica potpuno raspala. Na šokantnim snimcima vide se dijelovi aviona koji padaju na tlo.

Gust dim dizao se sa prizemlja zgrade, gdje su ostaci letjelice bili razbacani. Za sada nije poznato koliko ima poginulih i povrijeđenih.

Dramatične fotografije prikazuju veliku rupu na bočnoj strani nebodera, koji je ujedno i najviša zgrada u Pekingu.

Ovaj supervisoki neboder nalazi se u centralnom poslovnom distriktu pekinškog okruga Čaojang. Zgrada, poznata i kao Čajna Zun, visoka je oko 520 metara, piše Kurir.

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Tagovi :

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peking

evakuacija

zgrada

Kina

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