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Rusija proglasila vanredno stanje na Krimu

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 15:13

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Русија прогласила ванредно стање на Криму
Foto: Tanjug/AP/AP Photo

Rusija je proglasila vanredno stanje na Krimu poslije ukrajinskih napada.

Odluku o vanrednom stanju potvrdio je Sergej Aksjonov, krimski zvaničnik, navodeći da će ova mjera olakšati donošenje hitnih odluka kako bi se osiguralo stabilno funkcionisanje ključnih sektora o kojima zavisi život stanovništva.

Ukrajina sedmicama unazad izvodi koordinisane napade bespilotnim letjelicama i sistemski udara na ruske energetske ciljeve, naftne terminale, saobraćajnu infrastrukturu i elektroenergetsku mrežu.

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Tagovi :

Rusija

Krim

Vanredno stanje

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