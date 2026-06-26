Rusija proglasila vanredno stanje na Krimu

Autor:ATV redakcija
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Rusija je proglasila vanredno stanje na Krimu poslije ukrajinskih napada.
Odluku o vanrednom stanju potvrdio je Sergej Aksjonov, krimski zvaničnik, navodeći da će ova mjera olakšati donošenje hitnih odluka kako bi se osiguralo stabilno funkcionisanje ključnih sektora o kojima zavisi život stanovništva.
Ukrajina sedmicama unazad izvodi koordinisane napade bespilotnim letjelicama i sistemski udara na ruske energetske ciljeve, naftne terminale, saobraćajnu infrastrukturu i elektroenergetsku mrežu.
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