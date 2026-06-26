Tragedija u Austriji: Identifikovana treća žrtva

Tužan epilog drame na kanalu Marhfeld u Austriji: identifikovana je i treća žrtva. Prema riječima portparola policije Štefana Lojdla, riječ je o 29-godišnjem državljaninu Austrije, prenosi ORF Donja Austrija.

Muškarac je, kako se pretpostavlja, u ponedjeljak zajedno sa 27-godišnjim Austrijancem i 28-godišnjim Avganistancem, obojica sa prebivalištem u Beču, krenuo na turu daskama za veslanje u stojećem položaju (stand-up paddle).

Nestanak prijavila majka

Dvadesetsedmogodišnjak je u srijedu prijavljen kao nestao, nakon što njegova majka više nije mogla da stupi u kontakt s njim. On joj je prethodno najavio da u ponedjeljak planira izlet veslanjem.

Tokom potrage u području brane u Gerasdorfu, u okrugu Kornojburg, pripadnici službi pronašli su daske i lične stvari. Oko 20 časova pokrenuta je velika potraga, u kojoj su učestvovali službeni psi, dron, riječna policija i vatrogasci.

Tijela pronađena u kanalu

Nakon gotovo pet sati, potraga je prekinuta, a nastavljena je u četvrtak ujutro. Tada je policijski helikopter u kanalu Marhfeld, u području Zajringer štrase u Gerasdorfu, uočio dva tijela. Treće tijelo pronađeno je nedugo zatim u blizini. Ronioci Profesionalne vatrogasne službe Beča izvukli su tijela iz vode.

Tužilaštvo u Kornojburgu naložilo je obdukcije. Istražioci za sada polaze od toga da je riječ o nesreći. Pretpostavlja se da su se trojica muškaraca utopila u snažnom viru prilikom pokušaja da prođu kroz područje brane.

(Hojte)