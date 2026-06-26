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Stigli "povjerljivi dokumenti": Planira se 100.000 otkaza

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 14:52

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Стигли "повјерљиви документи": Планира се 100.000 отказа
Foto: Envato/westend61

Folksvagen razmatra zatvaranje četiri fabrike u Njemačkoj i otpuštanje do 100.000 radnika u okviru velikog restrukturiranja, koje bi moglo biti najveće u istoriji tog automobilskog diva. Planovi su već predstavljeni članovima Nadzornog odbora, a konačna rasprava očekuje se 9. jula, dok se kompanija bori sa sve jačim pritiskom kineskih konkurenata, piše Rojters.

Sto hiljada otkaza i zatvaranje četiri fabrike

Prema navodima dva nezavisna izvora upoznata sa situacijom, zatvaranje pogona u Hanoveru, Cvikauu, Emdenu, kao i Audijeve fabrike u Nekarsulmu, ugrozilo bi više od 45.000 radnih mjesta. To bi se nadovezalo na 50.000 otkaza koji su već dogovoreni sa sindikatima krajem 2024. godine.

Izvršni direktor Folksvagena Oliver Blume, koji je na čelu kompanije gotovo četiri godine, predstavio je planove višem menadžmentu početkom sedmice. Cilj mu je da obezbijedi podršku za duboke rezove, koji će se vjerovatno suočiti sa snažnim otporom sindikata i savezne pokrajine Donje Saksonije, drugog najvećeg akcionara Folksvagena. O planovima je prvi izvijestio „Menadžer magazin“ (Manager Magazin).

Drugi najveći svjetski proizvođač automobila takođe bi mogao da smanji planirana ulaganja za oko 15 odsto, na nešto više od 130 milijardi evra u narednih pet godina. Prema pisanju magazina, Blume i finansijski direktor Arno Antlic namjeravaju temeljno da restrukturiraju kompaniju staru 89 godina, što uključuje i izdvajanje osnovne marke VW i poslovanja sa dijelovima u zasebne poslovne jedinice.

Uprava potvrđuje nužnost promjena, sindikati najavljuju otpor

Portparol Folksvagena nije želio da komentariše „povjerljive dokumente“.

„Cijela grupa, sa svim svojim markama i podružnicama, mora proći kroz dalekosežne promjene“, izjavio je portparol.

Radnički savjet VW-a i moćni njemački sindikat IG Metal (IG Metall) obećali su da će se suprotstaviti takvim mjerama.

„Ako se takvi planovi pokušaju sprovesti, učinićemo sve što je u našoj moći da ih zaustavimo“, poručili su u zajedničkoj izjavi u petak.

Porše SE, investiciona kompanija porodice Porše i Pijeh, te najveći akcionar Folksvagena, odbio je da komentariše situaciju. Akcije VW-a u petak ujutro pale su na najniži nivo u posljednjih 16 godina, što sugeriše da su investitori skeptični u vezi sa uspjehom plana. U finansijskoj 2025. godini grupacija je imala 667.164 zaposlenih širom svijeta, od čega gotovo 43 odsto u Njemačkoj.

Sve veći pritisak kineskih konkurenata

Direktor Blume je pod pritiskom da oživi poslovanje Folksvagena, koje je opterećeno carinama, skupim prelaskom na električna vozila i rastućom konkurencijom kineskih proizvođača, što se smatra možda i najvećom prijetnjom.

Veliki svjetski proizvođači automobila postepeno gube tržišni udio u Kini pred lokalno proizvedenim električnim vozilima. Prema podacima kompanije Aliks partners (AlixPartners), tržišni udio stranih proizvođača automobila u Kini pao je sa 57 odsto u 2020. na samo 32 odsto u 2025. godini.

Nakon što je godinama bio vodeći proizvođač automobila u Kini, Folksvagen je 2024. pao na drugo mjesto iza BID-a, a 2025. na treće. Taj pad sada se širi i na premijum proizvođače poput BMV-a, koji je prošle sedmice iznenada upozorio na pad dobiti, djelimično ga pripisujući slaboj prodaji u Kini.

Kineski proboj na evropsko tržište

Kineski proizvođači automobila ne zaustavljaju se samo na domaćem tržištu, već se šire i na tržišta u razvoju, te bilježe brz rast na Folksvagenovom domaćem terenu u Evropi.

BID, Čeri, SAIK i Lipmotor udvostručili su svoj zajednički tržišni udio u Evropi do maja u odnosu na prethodnu godinu, prema podacima ACEA-e. Istovremeno, desetine drugih kineskih proizvođača automobila već su pokrenule ili planiraju da uskoro pokrenu poslovanje u Evropi.

(Indeks)

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Folksvagen

Njemačka

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Radna mjesta

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