"Hofbrauhaus Volters", jedna od najstarijih nemačkih pivara, osnovana 1627. godine, podnijela je zahtev za bankrot, pozivajući se na rastuće operativne troškove i nagli pad potrošnje piva.

Njemačka ekonomija se suočava sa sve većim pritiskom visokih cijena energenata otkako je Berlin počeo postepeno da ukida uvoz ruske nafte i gasa nakon što je sukob u Ukrajini eskalirao 2022. godine. Pritisak je pogoršan nedavnim skokom cijena sirove nafte izazvanim američko-izraelskim ratom protiv Irana.

U okviru postupka insolvencije, pivara će ostati pod sadašnjom upravom dok će upravnik koga je imenovao sud nadgledati njeno restrukturiranje. Zaposleni će zadržati svoja radna mesta dok "Hofbrauhaus Volters" nastoji da se prebaci na proizvodu bezalkoholnih pića.

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Uz pad potrošnje piva širom zemlje, koji je 2025. godine dostigao rekordno nizak nivo, kompanija je kao ključni razlog za svoju insolvenciju navela brzo rastuće operativne troškove. Prema pisanju lista "Braunšvajger cajtung", vrtoglavi rast cijena energenata posebno je pritisnuo njemačke pivare.

Njemačka je pretrpjela recesije 2023. i 2024. godine, nakon čega je uslijedila skoro stagnacija 2025. godine, sa prognozom rasta od samo 0,5 posto ove godine. Mnoge njemačke kompanije, uključujući automobilske gigante "Mercedes-Benc" i BMV, borile su se da se prilagode višim troškovima energije i slabijoj potražnji.

Istovremeno, Berlin nastavlja da posvećuje značajna sredstva naoružavanju Ukrajine, kao i sopstvenom vojnom jačanju. Od 2022. godine, Njemačka se obavezala da će pružiti više od 96 milijardi evra vojne podrške Kijevu, dok je istovremeno pokrenula sopstvenu kampanju ponovnog naoružavanja od 100 milijardi evra.

Prošle godine, njemačka centralna banka upozorila je da se nazire rekordni budžetski deficit, navodeći povećane vojne izdatke kao jedan od glavnih pokretača, prenosi RT Balkan.