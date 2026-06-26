Logo

Njemačka pivara stara 400 godina podnijela zahtjev za bankrot

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 10:46

Komentari:

0
Њемачка пивара стара 400 година поднијела захтјев за банкрот
Foto: ATV

"Hofbrauhaus Volters", jedna od najstarijih nemačkih pivara, osnovana 1627. godine, podnijela je zahtev za bankrot, pozivajući se na rastuće operativne troškove i nagli pad potrošnje piva.

Njemačka ekonomija se suočava sa sve većim pritiskom visokih cijena energenata otkako je Berlin počeo postepeno da ukida uvoz ruske nafte i gasa nakon što je sukob u Ukrajini eskalirao 2022. godine. Pritisak je pogoršan nedavnim skokom cijena sirove nafte izazvanim američko-izraelskim ratom protiv Irana.

U okviru postupka insolvencije, pivara će ostati pod sadašnjom upravom dok će upravnik koga je imenovao sud nadgledati njeno restrukturiranje. Zaposleni će zadržati svoja radna mesta dok "Hofbrauhaus Volters" nastoji da se prebaci na proizvodu bezalkoholnih pića.

Вода-10092025

Banja Luka

''Izgovori administracije Grada Banjaluka nisu samo smiješni, već i nezakoniti''

Uz pad potrošnje piva širom zemlje, koji je 2025. godine dostigao rekordno nizak nivo, kompanija je kao ključni razlog za svoju insolvenciju navela brzo rastuće operativne troškove. Prema pisanju lista "Braunšvajger cajtung", vrtoglavi rast cijena energenata posebno je pritisnuo njemačke pivare.

Njemačka je pretrpjela recesije 2023. i 2024. godine, nakon čega je uslijedila skoro stagnacija 2025. godine, sa prognozom rasta od samo 0,5 posto ove godine. Mnoge njemačke kompanije, uključujući automobilske gigante "Mercedes-Benc" i BMV, borile su se da se prilagode višim troškovima energije i slabijoj potražnji.

Istovremeno, Berlin nastavlja da posvećuje značajna sredstva naoružavanju Ukrajine, kao i sopstvenom vojnom jačanju. Od 2022. godine, Njemačka se obavezala da će pružiti više od 96 milijardi evra vojne podrške Kijevu, dok je istovremeno pokrenula sopstvenu kampanju ponovnog naoružavanja od 100 milijardi evra.

Prošle godine, njemačka centralna banka upozorila je da se nazire rekordni budžetski deficit, navodeći povećane vojne izdatke kao jedan od glavnih pokretača, prenosi RT Balkan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

ekonomija

Bankrot

Pivo

Komentari (0)

Pročitajte više

Уређена дневна соба са клима уређајем

Zdravlje

Kakav vazduh udišemo kada ljeti zatvorimo prozore zbog vrućine?

3 h

0
Бањалука: Гдје је 10 милиона од водовода који је требао бити завршен 2022. године?

Banja Luka

Banjaluka: Gdje je 10 miliona od vodovoda koji je trebao biti završen 2022. godine?

3 h

0
''Изговори администрације Града Бањалука нису само смијешни, већ и незаконити''

Banja Luka

''Izgovori administracije Grada Banjaluka nisu samo smiješni, već i nezakoniti''

3 h

1
Пар дијели топао тренутак уз кафу и пецива у свијетлој кухињи.

Ljubav i seks

Pet znakova emocionalne manipulacije u vezi

3 h

0

Više iz rubrike

Ћевапи 10, ноћење 70 КМ на мору, а не треба ни пасош

Ekonomija

Ćevapi 10, noćenje 70 KM na moru, a ne treba ni pasoš

5 h

0
пилићи пилетина извоз месо

Ekonomija

Ukinute zabrane: Nastavlja se izvoz piletine iz BiH

18 h

0
Мушкарац на пумпи точи гориво и резервоар аута.

Ekonomija

Cijene nafte pale, ali moguća nova poskupljenja

1 d

0
Televizija

Ekonomija

Koliko BiH gubi novca zbog ilegalnih IPTV servisa

1 d

0

  • Najnovije

13

43

Minić: Zgrožen sam snimkom paljenja zastave Republike Srpske

13

34

Oprez pri ulasku u vodu: Zbog jedne greške se najčešće dešava srčani udar

13

14

Da li se posti na Vidovdan?

13

10

Fudbaler poginuo dok je plivao u jezeru

13

04

Požar kod Trebinja i dalje aktivan

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima