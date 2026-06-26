Pet znakova emocionalne manipulacije u vezi

Emocionalna manipulacija u vezama često je prikrivena i može se maskirati kao briga, ljubav ili šala.

Vremenom može narušiti samopouzdanje i navesti osobu da sumnja u sopstvena osjećanja i procjene. Savjetnik za mentalno zdravlje Džefri Melcer izdvojio je pet znakova koji mogu ukazivati na manipulativne obrasce u ljubavnoj vezi.

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Osjećate krivicu zbog svojih potreba

Melcer upozorava da je jedan od znakova emocionalne manipulacije umanjivanje tuđih osjećanja i potreba. Kada kažete da vas je nešto povrijedilo, odgovaraju vam da ste "preosjetljivi" ili da pretjerujete. Vremenom možete početi da sumnjate u sopstvena osjećanja i potrebe i da ih potiskujete kako biste izbjegli sukob.

Dosljedni su samo kada njima odgovara

Prema riječima savjetnika, manipulativne osobe često pokazuju pažnju samo kada im nešto treba, a povlače se kada ste vi ti kojima je potrebna podrška. Upravo kada pomislite da odete, ponovo postaju brižni i pažljivi. Takav obrazac može stvoriti krug nade i razočaranja koji vas drži u neizvjesnosti.

Svaki razgovor se završi tako da bude o njima

Melcer ističe da manipulatori često uspijevaju da preusmjere razgovor na sebe. Ako pokušate da pričate o svojim osjećanjima, fokus se ubrzo prebaci na njihove probleme i emocije. Na kraju vi tješite njih, dok ono što ste željeli da kažete ostaje po strani.

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Neprestano mijenjaju prošlost

Još jedan znak koji Melcer izdvaja jeste izluđivanje. Vi događaje pamtite na jedan način, a oni tvrde da su se dogodili potpuno drugačije. Takvo ponašanje može vas navesti da posumnjate u sopstveno sjećanje i percepciju.

Osjećate više anksioznosti nego ljubavi

Ako stalno pazite šta ćete reći, bojite se njihove reakcije ili imate osjećaj da morate da ugađate drugoj osobi, Melcer smatra da bi to mogao biti znak nezdravog odnosa. Ljubav ne bi trebalo da stvara stalan osjećaj napetosti. Pored osobe sa kojom ste trebalo bi da se osjećate sigurno, a ne neprestano zabrinuto.

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