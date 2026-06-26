Zaštitite sebe tokom toplotnog talasa: Evo šta trebate uraditi

Autor:ATV redakcija
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Dugotrajno izlaganje visokim temperaturama i UV zračenju može ozbiljno ugroziti zdravlje. Posljedice mogu uključivati dehidraciju, opekotine kože i toplotni udar, koji se može razviti iznenada i zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.
Rani simptomi toplinskog udara su vrtoglavica, glavobolja, mučnina, ubrzan puls i konfuzija, a u težim slučajevima može doći do gubitka svijesti.
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Opekotine nastaju zbog djelovanja UV zraka i najčešće se javljaju nekoliko sati nakon izlaganja suncu.
Simptomi:
– crvenilo kože
– osjetljivost i bol
– oticanje
– ljuštenje kože
Šta uraditi:
– odmah se skloniti sa sunca
– piti dovoljno tečnosti
– rashladiti i hidrirati kožu
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Blage opekotine prolaze za nekoliko dana. Kod jačih simptoma, povišene temperature ili znakova dehidracije treba se javiti ljekaru.
– Izbjegavati sunce između 10 i 17 sati
– Boraviti u hladu kad god je moguće
– Piti dovoljno vode (ne čekati žeđ)
– Nositi laganu i svijetlu odjeću, šešir i sunčane naočare
– Jesti laganu hranu, više voća i povrća
– Rashlađivati se mlakim tušem ili oblogama
– Praviti pauze ako se radi ili vježba napolju
– Nikada ne ostavljati djecu ni životinje u automobilu
Zdravlje
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Koristiti kremu za sunčanje (SPF 30+, za djecu SPF 50+), nanositi je redovno svaka 2 sata.
– Držati temperaturu što nižom (danju ispod 32°C, noću oko 24°C)
– Tokom dana zatvarati prozore i spuštati roletne
– Noću provjetravati prostorije
– Gasiti nepotrebne uređaje i rasvjetu
Klima uređaj ne bi trebao imati više od 7°C razlike u odnosu na vanjsku temperature.
Povećan rizik imaju:
– starije osobe
– mala djeca
– trudnice
– hronični bolesnici
– osobe koje rade na otvorenom
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Preporuke:
– redovno uzimati terapiju
– pratiti zdravstveno stanje i pritisak
– piti dovoljno tečnosti
– izbjegavati najtopliji dio dana
U slučaju pogoršanja simptoma potražiti ljekarsku pomoć.
– Djecu posebno štititi i držati bebe u hladu
– Izbjegavati sunce između 10 i 17 sati
– Tražiti hlad kada je sunce najjače
– Nositi zaštitnu odjeću i naočale
– Koristiti kremu za sunčanje i obnavljati je svaka 2 sata
– Pratiti UV indeks (zaštita je potrebna od vrijednosti 3 naviše)
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Temperatura u zatvorenom vozilu može brzo dostići i do 50°C, čak i u hladu. To može biti opasno po život, posebno za djecu.
Djeca se zagrijavaju brže od odraslih, pa toplinski udar može nastupiti vrlo brzo. Zato se djeca i životinje nikada ne smiju ostavljati u automobilu, ni na kratko, prenosi Avaz.
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