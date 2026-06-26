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Zaštitite sebe tokom toplotnog talasa: Evo šta trebate uraditi

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 09:21

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врућина топлота
Foto: Pexel/ Kampus Production

Dugotrajno izlaganje visokim temperaturama i UV zračenju može ozbiljno ugroziti zdravlje. Posljedice mogu uključivati dehidraciju, opekotine kože i toplotni udar, koji se može razviti iznenada i zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.

Rani simptomi toplinskog udara su vrtoglavica, glavobolja, mučnina, ubrzan puls i konfuzija, a u težim slučajevima može doći do gubitka svijesti.

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Opekotine od sunca

Opekotine nastaju zbog djelovanja UV zraka i najčešće se javljaju nekoliko sati nakon izlaganja suncu.

Simptomi:

– crvenilo kože

– osjetljivost i bol

– oticanje

– ljuštenje kože

Šta uraditi:

– odmah se skloniti sa sunca

– piti dovoljno tečnosti

– rashladiti i hidrirati kožu

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Blage opekotine prolaze za nekoliko dana. Kod jačih simptoma, povišene temperature ili znakova dehidracije treba se javiti ljekaru.

Kako se zaštititi tokom velikih vrućina

– Izbjegavati sunce između 10 i 17 sati

– Boraviti u hladu kad god je moguće

– Piti dovoljno vode (ne čekati žeđ)

– Nositi laganu i svijetlu odjeću, šešir i sunčane naočare

– Jesti laganu hranu, više voća i povrća

– Rashlađivati se mlakim tušem ili oblogama

– Praviti pauze ako se radi ili vježba napolju

– Nikada ne ostavljati djecu ni životinje u automobilu

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Koristiti kremu za sunčanje (SPF 30+, za djecu SPF 50+), nanositi je redovno svaka 2 sata.

Rashlađivanje prostora

– Držati temperaturu što nižom (danju ispod 32°C, noću oko 24°C)

– Tokom dana zatvarati prozore i spuštati roletne

– Noću provjetravati prostorije

– Gasiti nepotrebne uređaje i rasvjetu

Klima uređaj ne bi trebao imati više od 7°C razlike u odnosu na vanjsku temperature.

Posebno osjetljive grupe

Povećan rizik imaju:

– starije osobe

– mala djeca

– trudnice

– hronični bolesnici

– osobe koje rade na otvorenom

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Preporuke:

– redovno uzimati terapiju

– pratiti zdravstveno stanje i pritisak

– piti dovoljno tečnosti

– izbjegavati najtopliji dio dana

U slučaju pogoršanja simptoma potražiti ljekarsku pomoć.

Bezbjedno ponašanje na suncu (SZO preporuke)

– Djecu posebno štititi i držati bebe u hladu

– Izbjegavati sunce između 10 i 17 sati

– Tražiti hlad kada je sunce najjače

– Nositi zaštitnu odjeću i naočale

– Koristiti kremu za sunčanje i obnavljati je svaka 2 sata

– Pratiti UV indeks (zaštita je potrebna od vrijednosti 3 naviše)

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Opasnost u automobilu

Temperatura u zatvorenom vozilu može brzo dostići i do 50°C, čak i u hladu. To može biti opasno po život, posebno za djecu.

Djeca se zagrijavaju brže od odraslih, pa toplinski udar može nastupiti vrlo brzo. Zato se djeca i životinje nikada ne smiju ostavljati u automobilu, ni na kratko, prenosi Avaz.

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Tagovi :

toplotni talas

vrućina

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visoke temperature vazduha

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