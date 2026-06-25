Alkohol i voda - kombinacija koja može biti kobna

Od početka sezone kupanja bilježe se brojni slučajevi utapanja, zbog čega stručnjaci upozoravaju da se u vodu nikada ne ulazi pod dejstvom alkohola.

Utapanje je treći najčešći uzrok nenamjerne smrti u svijetu, a rizik raste sa porastom koncentracije alkohola u krvi. Istraživanja pokazuju da je alkohol prisutan kod 30 do 70 odsto slučajeva utapanja tokom rekreativnih aktivnosti u vodi i predstavlja jedan od glavnih faktora rizika kod odraslih. Alkohol smanjuje sposobnost rasuđivanja, usporava reakcije i povećava rizik od nesreća, čak i pri malim količinama.

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Pod uticajem alkohola osoba ne može pouzdano brinuti ni o sebi ni o drugima, uključujući djecu, kod kojih je utapanje jedan od vodećih uzroka smrti koja se može spriječiti. Nesreće se mogu dogoditi veoma brzo, ponekad za manje od minute, pa čak i u plitkoj vodi, zbog čega je oprez neophodan u svim situacijama uz vodu.

Evo tri najvažnije stvari koje treba da znate o efektima alkohola tokom aktivnosti na vodi:

Alkohol narušava procjenu

Ako ste pijani, vaše rasuđivanje i samokontrola slabe. Zbog toga možete preuzeti veće rizike nego inače ili precijeniti svoje sposobnosti. Možda ćete se osjećati sigurnije nego što bi trebalo dok plovite po lošem vremenu ili plivate dalje od obale nego što možete da se vratite. Takođe možete teže prepoznati opasnosti poput jakih struja ili vetra.

Alkohol usporava reflekse

Kada ste u vodi, važno je da brzo uočavate opasnosti i reagujete na njih. Međutim, alkohol utiče na sposobnost mozga da obradi informacije i odgovori na spoljne podražaje. To može usporiti reakcije, smanjiti koncentraciju i narušiti koordinaciju. Alkohol takođe može promeniti percepciju i sposobnost da jasno vidite, čujete ili procijenite šta se dešava oko vas.

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Alkohol utiče na tijelo

Alkohol otežava tijelu da reguliše temperaturu. To može povećati rizik od hipotermije u hladnoj vodi, ali i od pregrijavanja tokom veoma toplih dana. Takođe izaziva dehidraciju, a oslabljena čula mogu vas učiniti manje svjesnim opasnosti od sunca. U težim slučajevima, alkohol može dovesti i do gubitka svijesti u vodi.

Kako ostati bezbjedan?

Ne konzumirajte alkohol pre ili tokom aktivnosti u vodi.

Ne ulazite u vodu nakon što ste pili i ne dozvolite da vas drugi nagovaraju na to.

Predložite drugu aktivnost ako su prisutni konzumirali alkohol.

Ne ostavljajte samu osobu koja je pila pored vode.

Ne pijte alkohol ako ste odgovorni za čuvanje djece.

Ako je neko u nevolji, ostanite uz njega i odmah pozovite pomoć.

Utapanje spada među vodeće uzroke smrti koji se mogu spriječiti, ali se često dešava iznenada i bez upozorenja

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Proke nego što posegnete za prvim gutljajem piva na plaži, zapitajte se da li time ugrožavate sebe ili druge. Bez obzira na godišnje doba, kombinacija alkohola i aktivnosti na vodi predstavlja ozbiljan rizik. Koliko god uživanje uz piće kraj vode dkelovalo primamljivo, nikada nije vrokedno vašeg života.

(Kurir)