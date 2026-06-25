Zaboravite na haljinu u bijeloj boji: Ovo će biti trend ljeta

Ako je bijela haljina godinama bila nekrunisani kralj ljetnje garderobe, ljeto 2026. joj donosi ozbiljnu konkurenciju.

I to u obliku jedne naizgled "jesenje" boje koja je potpuno preuzela ljetnju scenu – braon.

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Od modnih pista do uličnih stajl kombinacija, pa sve do odmora na obali, braon haljina se pojavljuje svuda i to u najrazličitijim varijantama.

I što je najzanimljivije, izgleda bolje nego što bi iko očekivao za ljeto kada su modni trendovi u pitanju.

Dugo su ljeto definisale svijetle i pastelne nijanse: bijela, žuta, nježne roze i jarke cvjetne varijante. Ali moda je ove sezone riješila da promijeni raspoloženje i uvede nešto dublje, smirenije i mnogo sofisticiranije.

"Tihi luksuz"

Braon se tu savršeno uklapa. Ima onu "tihi luksuz" energiju, djeluje prirodno, toplo i nenametljivo, a istovremeno izgleda skupo bez ikakvog truda. Ukratko – boja koja ne viče, ali se primjeti.

Njena prednost je i u tome što pristaje gotovo svakom tenu i lako se kombinuje sa prirodnim materijalima koji dominiraju ljetom – lanom, pamukom, rafijom i kožom.

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Zato braon haljine djeluju kao da su napravljene baš za sezonu kada se stil svodi na jednostavnost.

U praksi, to znači da jedan laneni mini u čokoladnoj nijansi može da izgleda savršeno uz ravne sandale i pletenu torbu za dnevne šetnje. Midi haljina u braon tonu, sa blagim drapiranjem, lako prelazi u večernji nivo uz zlatni nakit i kitten heel sandale.

A najopuštenija varijanta? Fashion insajderi je nose čak i uz japanke. Da, i to funkcioniše – i to iznenađujuće dobro.

Bogata paleta nijansi

Paleta braon nijansi ove sezone je posebno bogata.

Od duboke čokoladne i espresso tonova, preko toplih karamela i kakao nijansi, pa sve do modernog „mocha mousse“ efekta, izbor je veći nego ikad, prenosi B92.

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Posebno se izdvajaju tamnije varijante koje na preplanuloj koži daju efekat luksuza i elegancije, gotovo kao diskretni omaž starom Holivudu.

Raznoliki krojevi

Kada je riječ o krojevima, izbor je raznolik: lepršave lanene mini haljine, elegantni slip modeli u satenu, opuštene smock siluete, ali i moderni cut-out krojevi koji dodaju dozu modne igre.

Detalji poput volana, peplum linija i drapiranja dodatno pojačavaju ženstvenost i pokazuju da braon može biti sve samo ne dosadna.

Na kraju, jasno je da bijela više nema monopol nad ljetom. Braon haljina donosi novu, smireniju i sofisticiraniju verziju ljetnjeg stila – onu koja izgleda moderno, nenametljivo i pomalo neočekivano savršeno.