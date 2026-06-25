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Ovi simptomi ukazuju da ne pijete dovoljno vode

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 12:09

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Вода у чаши
Foto: Pixabay/IamNotPerfect

Simptomi dehidratacije rijetko počinju žeđu, već kreću od umora i glavobolje.

Najjasniji simptomi dehidratacije ne počinju suvim grlom. Počinju tako što vam u dva poslije podne padne koncentracija, glava počne da vas tišti, a vi to pripišete pretrpanom danu.

Урош Живковић

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Žeđ se javi tek kada tijelo već izgubi oko dva odsto tečnosti, pa kada je osjetite, već kasnite. Ljeti, kada se znojite više nego što primjećujete, taj jaz se otvara brže.

Boja urina vam govori istinu prije nego žeđ

Najjednostavniji test ne zahtijeva ništa osim pogleda u WC šolju.

Svijetložuta boja znači da ste dobro hidrirani. Tamnija nijansa, kao i jači, oštriji miris, znak su da tijelu nedostaje voda.

To je pokazatelj koji ne laže čak ni kada vas žeđ zavara.

Zašto vas mozak prvi izda

Ljudski mozak je oko 75 odsto voda. Zato i blaga dehidratacija umije da uspori razmišljanje, oteža donošenje odluka i stvori onu maglovitu prazninu u glavi koju mnogi nazivaju moždanom maglom. Niste lijeni i niste premoreni od sastanaka. Možda vam jednostavno nedostaje čaša vode.

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Glavobolja, vrtoglavica i trenutak kada padnete

Nedovoljan unos tečnosti jedan je od najčešćih okidača ljetnih glavobolja.

Kada u tijelu opadne količina vode, raste pritisak na nervne završetke povezane s bolom.

Ako se dehidratacija pogorša, pada i krvni pritisak.

Tada stižu vrtoglavica, slabost u nogama i, u težim slučajevima, nesvjestica usred dana.

Koji simptomi dehidratacije utiču na raspoloženje

Ovo iznenadi mnoge. Istraživanja posljednjih godina pokazuju da hidratacija nije samo pitanje fizičkog stanja.

Ljudi koji piju premalo tečnosti češće prijavljuju napetost, stres i lošije raspoloženje.

Plačljivost bez razloga ili kratak fitilj poslije podne ponekad nisu stvar karaktera, nego nedostatka tečnosti.

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Grčevi koji vas probude u tri ujutro

Dok se znojite, ne gubite samo vodu. Odlaze i elektroliti, prije svega natrijum. Zbog toga dehidratacija povećava rizik od bolnih grčeva u mišićima, naročito kod starijih osoba i nakon fizičkog napora. Onaj grč u listu koji vas trgne iz sna često je posljednja opomena tijela.

Šta zapravo izaziva gubitak tečnosti ljeti

Dehidratacija nastaje kada tijelo izgubi više tečnosti nego što unese.

Pojačano znojenje, dugo izlaganje suncu, povišena tjelesna temperatura, alkohol i naporna fizička aktivnost ubrzavaju taj gubitak, prenosi Krstarica.

Ljetne vrućine sve to umnože, a vi često ni ne primijetite koliko vam tečnosti odlazi kroz kožu.

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Koliko vode treba piti tokom dana?

Većina odraslih treba da unese između 1,5 i 2 litra tečnosti dnevno, a po vrelom vremenu i znatno više. Najpouzdaniji znak da ste na dobrom putu jeste svijetla boja urina, prenosi Krstarica.

Ne čekajte da ožednite, jer tada već kasnite. Pijte u malim gutljajima tokom cijelog dana, a ne litar odjednom kada se sjetite. Koji od ovih znakova ste vi do sada uporno pripisivali umoru.

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Tagovi :

Voda

glavobolja zbog manjka tečnosti

hidratacija

zdravlje

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