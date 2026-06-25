Krastavac ili paradajz: Šta je bolji izbor za salatu?

Tokom ljetnih mjeseci organizam gubi više tečnosti kroz znojenje, pa je važno obratiti pažnju ne samo na to koliko pijete, već i šta jedete. Upravo zbog toga paradajz i krastavac ovih dana završavaju u gotovo svakoj salati.

Malo ljudi zna da i paradajz i krastavac sadrže oko 95 odsto vode. Zbog toga se svrstavaju među najbolje namirnice za održavanje hidratacije tokom toplih dana.

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Stručnjaci ističu da hidratacija ne podrazumijeva samo unos tečnosti. Organizmu su potrebni i minerali koji pomažu da se voda pravilno rasporedi kroz ćelije i tkiva. Zbog toga voće i povrće često imaju prednost u odnosu na pojedine napitke, pošto osim vode donose i vrijedne elektrolite.

Zašto je paradajz više od obične salate

Paradajz se često doživljava kao nezaobilazan dodatak ručku, ali njegova nutritivna vrijednost ide mnogo dalje od toga.

Osim visokog sadržaja vode, bogat je kalijumom i magnezijumom, mineralima koji učestvuju u održavanju ravnoteže tečnosti u organizmu. Upravo zbog toga stručnjaci navode da paradajz može da pruži malu prednost kada je riječ o hidrataciji.

Dodatni plus predstavlja činjenica da korisne sastojke možete unijeti i kroz sok od paradajza ili jela pripremljena od kuvanog paradajza.

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Krastavac je kralj osvježenja tokom vrućina

Kada pomislite na ljetnje osvježenje, teško da postoji namirnica koja ga bolje opisuje od krastavca.

Hrskav, lagan i osvježavajući, krastavac je gotovo sinonim za lagane ljetnje obroke. Sadrži između 95 i 96 odsto vode, zbog čega je među najhidratantnijim vrstama povrća.

Njegova prednost krije se i u veoma malom broju kalorija. Velika porcija krastavca može da zasiti i osvježi bez opterećenja organizma, što ga čini čestim izborom tokom toplih dana.

Pored toga, sadrži antioksidanse koji pomažu organizmu da se izbori sa oksidativnim stresom.

Ko pobjeđuje u ovoj borbi?

Ako tražite jednostavan odgovor, stručnjaci kažu da pobjednika praktično nema.

I paradajz i krastavac predstavljaju odličan izbor za hidrataciju, pa konačna odluka uglavnom zavisi od ukusa i navika u ishrani.

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Ipak, paradajz ima malu prednost zahvaljujući nešto većoj količini kalijuma i magnezijuma. Ovi minerali igraju važnu ulogu u regulisanju tečnosti i radu mišića, posebno tokom ljetnjih dana kada se više znojimo.

Razlika nije toliko velika da biste morali da birate samo jedno.

Najbolje je da ih jedete ovako

Nutricionisti smatraju da je najpametnije iskoristiti prednosti obje namirnice.

Klasična salata od paradajza i krastavca nije bez razloga među najpopularnijim ljetnjim obrocima. Kombinacija visokog sadržaja vode, minerala i antioksidanasa čini je odličnim saveznikom organizma tokom vrućina.

Uz dovoljno vode tokom dana, ovakav obrok može da doprinese boljoj hidrataciji, osjećaju lakoće i većem nivou energije.

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Hidratacija ne počinje i ne završava se čašom vode

Mnogi zaboravljaju da hrana učestvuje u ukupnom dnevnom unosu tečnosti. Stručnjaci procjenjuju da značajan dio vode koji unesemo dolazi upravo iz voća i povrća, prenosi B92.

Zbog toga se tokom ljeta preporučuje što više svježih sezonskih namirnica. Paradajz i krastavac nalaze se među najboljim izborima, a dobra vijest je da ne morate da birate između njih.

Kada se nađu zajedno na tanjiru, dobijate jednostavan, ukusan i osvježavajući obrok koji pomaže organizmu da lakše podnese visoke temperature.