Virus ebola se širi: Prvi slučaj potvrđen u Francuskoj

Autor:ATV redakcija
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Francuska je prijavila svoj prvi slučaj ebole tokom najnovije epidemije nakon što je ljekar koji se vratio iz Demokratske Republike Kongo bio pozitivan.
Ljekar se vratio sa humanitarne misije, saopštilo je francusko ministarstvo zdravlja.
Pacijent je izolovan i vlasti prate kontakte, saopštilo je ministarstvo, dodajući da je rizik za opštu evropsku populaciju nizak.
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Epidemija ebole u Kongu, koja je zarazila više od 1.000 ljudi i ubila 267, imala je najveći broj potvrđenih slučajeva u prvom mjesecu od bilo koje epizode bolesti, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO).
Broj potvrđenih slučajeva ebole u DR Kongu porastao je na 1.094, uključujući 277 smrtnih slučajeva, pokazali su vladini podaci u utorak.
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