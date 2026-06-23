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Namirnica koja čuva srce i crijeva: Ljudi koji je jedu duže žive

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 14:41

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Крупни план свјежег пинто пасуља и црвеног пасуља са фарме у дрвеној канти са куглицом, приказујући текстуру и боју.
Foto: Mark Stebnicki/Pexels

Dvije kašike pasulja dnevno mogu da vam produže život. Nisu potrebni skupi suplementi ni čudotvorne dijete – nauka je potvrdila da je ovo prava tajna dugovječnosti.

Istraživanje na stotinama ljudi pokazalo je da oni koji redovno jedu pasulj žive duže. Dok ga danas mnogi zaobilaze, pasulj je zapravo najjeftiniji i najzdraviji obrok koji imamo na stolu.

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Stanovnici takozvanih Plavih zona, krajeva gdje stogodišnjaka ima višestruko više od prosjeka, jedu četiri do pet puta više mahunarki od prosječnog Zapadnjaka.

Crni pasulj u Kostariki, bob i leblebije na Sardiniji, soja na Okinavi, sočivo i crnooki grašak na grčkoj Ikariji. Različite kulture, ista nit na tanjiru.

Jedna namirnica pobijedila je sva skupa superfood obećanja

Naučnici su sedam godina pratili ishranu i zdravlje ljudi iz različitih zemalja. Od svih grupa namirnica, baš mahunarke pokazale su najjaču vezu sa dužim životom. Ne riba, ne maslinovo ulje, ne neka egzotična bobica koja košta hiljadu dinara po kesici.

Pasulj, sočivo i leblebije.

Ono što iznenađuje jeste da se isti obrazac ponovio kod svih ispitanika, bez obzira na zemlju, naviku ili zdravstveno stanje.

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Japanac koji svako jutro jede miso supu i Kostarikanac kome se pasulj sa pirinčem servira uz gotovo svaki obrok dijele istu prednost.

Zašto je hrana za dug život upravo u mahunarkama

Odgovor je u sastavu. Mahunarke nose puno biljnih proteina, ali bez zasićenih masti koje stižu uz meso i prerađevine.

Bogate su vlaknima koja snižavaju loš holesterol i smiruju skokove šećera u krvi. Sadrže i rezistentni skrob, koji hrani korisne bakterije u crijevima.

Tu su i magnezijum, kalijum, gvožđe, cink i folna kiselina, sastojci koje veliki broj ljudi unosi premalo. Redovan tanjir pasulja vezuje se za niži pritisak, bolju kontrolu šećera i manje hroničnih upala.

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Istraživanja objavljena u časopisu studija o unosu mahunarki i preživljavanju starijih osoba potvrđuju da je veći unos povezan sa dužim životom. Ako imate dijabetes ili problem sa pritiskom, ovakvu promjenu ishrane vrijedi proći sa ljekarom.

Koliko pasulja zaista jedu stogodišnjaci?

Procjena istraživača Plavih zona kaže oko jedne šolje kuvanih mahunarki dnevno. Prosječan stanovnik Zapada često ne pojede ni nekoliko kašika nedjeljno. Najveći problem nije cijena, nego navika. Mahunarke su se povukle iz centra tanjira, a na njihovo mjesto sela su brza jela i slatkiši, prenosi Krstarica.

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Pasulj

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