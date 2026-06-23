Jokić nakon što je dobio kapitensku traku: Ne znam da li sam zaslužio

Ne znam da li sam zaslužio, mnoga velika imena su nosila kapitensku traku, izjavio je danas u Beogradu košarkaški reprezentativac Srbije Nikola Jokić i istakao da je privilegija i zadovoljstvo biti kapiten nacionalnog tima.

Selektor Srbije Dušan Alimpijević odlučio je da Jokić nosi kapitensku traku na utakmicama protiv Švajcarske i BiH kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

"Ima momaka koji su stariji od mene, ali trener mi je to dao, poklonio, pokušaću da to nosim i da pokažem na terenu kako dolikuje", rekao je Jokić na konferenciji za medije.

Srbija će 2. jula gostovati selekciji Švajcarske u Friburgu, a četiri dana kasnije dočekaće u Beogradu reprezentaciju BiH.

Košarka Jokić novi kapiten Srbije!

"Nadamo se da će ta utakmica koju imamo kod kuće biti pred punim tribinama. Voleli bismo da igramo pred našim ljudima. To je možda neka molba - da budu pune tribine", naveo je srpski košarkaš.

On je odgovorio na pitanje kako će se osjećati kao kapiten Srbije.

"Sada ću da vidim prvi put, emocije su sigurno na većem nivou. Ti predstavljaš ove momke koji zajedno s tobom rade, predstavljaš grad i porodicu, privilegija je i zadovoljstvo", istakao je Jokić.

Prvo mjesto na tabeli grupe C prve faze kvalifikacija za SP 2027. drži Turska sa osam bodova, dok Srbija i BiH imaju po šest. Švajcarska je poslednja sa četiri boda.

Plasman u drugu fazu kvalifikacija za plasman na SP 2027. izboriće po tri najbolje plasirane selekcije iz svake grupe.