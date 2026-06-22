Petar Kovačević prešao u Igokeu

Krilni košarkaš Petar Kovačević je napustio redove Bosna BH Telekoma i postao je novi igrač Igokee.

Dvadesetčetvortogodišnji krilni centar je u protekloj sezoni bio jedan od zapaženijih igrača u redovima Bosne.

U ABA ligi je bio na prosjecima od 7,8 poena i 3,1 skoka, a posebno se istakao u pohodu Bosne na titulu prvaka BiH.

On je vodio Studente s 14 poena i 3 skoka u prosjeku u duelima protiv Slobode i Igokee, te je ponio titulu najkorisnijeg igrača plej-ofa prvenstva Bosne i Hercegovine i dobio MVP priznanje.