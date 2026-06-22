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Dončić: Možda ću jednog dana doći u Crvenu zvezdu

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 07:24

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Лука Дончић убацио 60 поена
Foto: Tanjug/AP Photo/Lynne Sladky

Nisam toliko star, imam još nešto NBA karijere ispred mene, ne razmišljam još o kraju, ali možda ću jednog dana doći u Crvenu zvezdu, rekao je slovenački košarkaš Luka Dončić.

Zvijezda NBA lige i LA Lejkersa došao je u Beograd u okviru promotivne kampanje brenda "Džordan", a u razgovoru za Tanjug otkrio je djelić tajne njegovog i uspjeha Nikole Jokića u Americi.

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- Uzbuđen sam što sam ponovo u Beogradu, bio sam na dvije lokacije, mnogo ljudi je došlo i drago mi je - rekao je on.

Na pitanje po čemu se razlikuje košarkaška kultura na Balkanu od ostatka svijeta, Dončić je dao direktan odgovor.

- Kako bih vam rekao, mislim da mi igramo drugačije, da više razmišljamo glavom, Nikola Jokić je najbolji primjer - poručio je košarkaš Lejkersa.

Dončić je rekao da je košarku zavolio kao dijete, da se i danas rado sjeća "basketa poslije škole jedan na jedan".

- Kada su u pitanju uzori van košarke nisam ih imao, ali kad sam odrastao moj omiljeni igrač bio je Vasilis Spanulis - priznaje on.

Dončić smatra da se, uprkos svemu, u NBA može da sačuva autentičnost.

- Najviše se nauči jedan na jedan, dva na dva, tri na tri i poslije primenjuješ to u pet na pet. Mislim da smo Jokić i ja više timski igrači, za razliku od ostalih u NBA koji više koriste dribling i šut - kaže pomenuta zvijezda NBA lige.

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Dončić je istakao da mu je veliko zadovoljstvo kada vidi klince u njegovim dresovima, patikama sa njegovim imenom i da je gledao dosta mladih tokom promotivne kampanje u Madridu, Ljubljani i Beogradu.

- Prvo primjetim kako se bore na terenu. Trening je mnogo važan, treba mnogo da se trenira, ali najvažnije je da se uživa u igri - zaključio je Dončić.

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Tagovi :

Luka Dončić

košarka

KK Crvena zvezda

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