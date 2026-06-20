Novo ime u Laktašima: Manojlović pojačao Igokeu nakon sjajne sezone u ABA ligi

Autor:ATV redakcija
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KK Igokea uveliko sklapa igrački kadar za iduću sezonu, a novo pojačanje je dosadašnji igrač čačanskog Borca Nikola Manojlović.
Krilni košarkaš rođen 2002. godine stiže u Laktaše, gdje je potpisao višegodišnji ugovor. Manojlović je u prethodnoj sezoni ABA lige prosječno bilježio 10,8 poena, 5,3 skokova i 1,3 asistencije za 26 minuta provedenih na parketu, uz odličnih 56,9% šuta iz igre i 40,6 odsto za tri poena.
Košarkaški put gradio je kroz mlađe selekcije Crvene zvezde, nastupao je za FMP i Borac iz Čačka, a bio je i član svih mlađih reprezentativnih selekcija Srbije.
Prije Manojlovića Igokea je dovela Lazara Stefanovića, a u narednom periodu treba očekivati još pojačanja.
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