Lazar Stefanović novi igrač KK Igokea

Igrač rođen 2002. godine i visok 201 cm potpisao je višegodišnji ugovor.

U Laktaše dolazi nakon odlične sezone u dresu FMP-a, gdje je u ABA ligi prosječno bilježio 11,6 poena, 3,8 skokova i 1,7 asistencija po utakmici.

Prije povratka u Evropu nastupao je četiri godine u NCAA ligi za Univerzitete Utah i UCLA, a košarkaški put započeo je u omladinskoj školi Partizana. Tokom karijere bio je član svih mlađih reprezentativnih selekcija Srbije i nastupio na Svjetskom prvenstvu za igrače do 19 godina.