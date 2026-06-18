Vlada Srpske povećala sredstva za nauku, istraživanje i inovacije za više od 2 miliona KM

Vlada Republike Srpske nastavlja sa snažnom podrškom razvoju nauke, istraživanja i inovacija kroz značajno povećanje sredstava namijenjenih grantovima za naučnoistraživačke programe i projekte, kao i za razvoj novih tehnologija. Za ove namjene obezbijeđeno je više od dva miliona konvertibilnih maraka dodatnih sredstava.

Ovom mjerom Vlada Republike Srpske potvrđuje svoju stratešku opredijeljenost ka jačanju istraživačkih kapaciteta, podršci naučnicima, istraživačima i inovatorima, te stvaranju uslova za brži naučni i tehnološki razvoj Republike Srpske.

Povećana ulaganja omogućiće realizaciju većeg broja naučnoistraživačkih projekata, nabavku savremene istraživačke opreme, razvoj inovativnih rješenja i intenzivniju saradnju između akademske zajednice i privrednog sektora. Na taj način stvaraju se preduslovi za jačanje konkurentnosti domaće privrede, otvaranje novih razvojnih mogućnosti i ubrzani tehnološki napredak Republike Srpske.

Republika Srpska ovim potvrđuje svoju opredijeljenost da nauku i tehnologiju prepozna kao jedan od ključnih pokretača ekonomskog razvoja i društvenog napretka, te da institucijama, istraživačima i mladim talentima obezbijedi bolje uslove za rad i profesionalni razvoj.