Zvučan transfer usred Mundijala - Konate u Real Madridu

Dosadašnji fudbaler Liverpula i reprezentativac Francuske Ibrahima Konate potpisao je ugovor sa Realom do 30. juna 2030. godine, saopštio je madridski klub.

Finansijski detalji nisu objavljeni, ali španski mediji prenose da francuski fudbaler u madridski klub stiže bez obeštećenja, pošto mu 30. juna ističe ugovor sa Liverpulom.

Konate se trenutno nalazi sa selekcijom Francuske na Svetskom prvenstvu, koje se održava u SAD, Meksiku i Kanadi.

Konate (27) je igrao za Liverpul od 2021. godine, a za klub sa Enfilda nastupio je na 183 utakmice i postigao je sedam golova.

Sa engleskim klubom osvojio je pet trofeja. On je ranije igrao za Lajpcig i Sošo, piše RTS