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Zvučan transfer usred Mundijala - Konate u Real Madridu

18.06.2026 12:53

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Досадашњи фудбалер Ливерпула и репрезентативац Француске Ибрахима Конате
Foto: Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

Dosadašnji fudbaler Liverpula i reprezentativac Francuske Ibrahima Konate potpisao je ugovor sa Realom do 30. juna 2030. godine, saopštio je madridski klub.

Finansijski detalji nisu objavljeni, ali španski mediji prenose da francuski fudbaler u madridski klub stiže bez obeštećenja, pošto mu 30. juna ističe ugovor sa Liverpulom.

Konate se trenutno nalazi sa selekcijom Francuske na Svetskom prvenstvu, koje se održava u SAD, Meksiku i Kanadi.

Konate (27) je igrao za Liverpul od 2021. godine, a za klub sa Enfilda nastupio je na 183 utakmice i postigao je sedam golova.

Sa engleskim klubom osvojio je pet trofeja. On je ranije igrao za Lajpcig i Sošo, piše RTS

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Tagovi :

Ibrahim Konate

Liverpul

Real Madrid

transfer

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

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