Barbarez pred Švajcarsku: Šunjić je spreman, neću vam otkriti hoće li Džeko početi

"Haris Tabaković je trenirao, ide svojim programom. Biće protiv Švajcarske u kadru pa ćemo vid‌jeti šta dalje. Postalo je pozitivno ozbiljno što se tiče njegove spremnosti, to je ono što mogu reći", rekao je Barbarez na početku konferencije.

Selektor je bio upitan da li je otežavajuća ili olakšavajuća okolnost što je Švajcarska pod velikim pritiskom.

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"Pritisak je na svakoj ekipi na ovom nivou. Preiskusna su oni ekipa da bi imali problema s pritiskom. Imaju volju da isprave taj kiks, a ustvari znamo svi šta se i kako može, koliko ko bodova treba osvojiti. Ambicije njihove su malo veće i jače nego naše. Ali opet se sutra igra za tri boda", rekao je Barbarez pa dodao:

"Kad sagledam sve sa strane i kako su nam debitovala 24 igrača u novije vrijeme, to nije normalna stvar. I još igrate otvarajuću utakmicu protiv domaćina. Ima tu naravno sretne nervoze, jer smo tu, ali to je bila utakmica koja je nosila svoj epitet da je intenzivna. Mi smo se nosili s tim i zaslužili smo bod. Šta će biti protiv Švajcarske zavisi i od protivnika. Više gledamo na nas, da pokušamo sutra pobijediti."

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Na konferenciji za medije bio je i Nikola Katić koji nije želio komentarisati konstataciju da je BiH i prije bila potcijenjena pa je pravila iznenađenja protiv favorizovanih reprezentacija.

"Svako ima pravo na svoje mišljenje i iskazivanje samopouzdanja. Fokusirani smo na sebe i svoju pripremu i to je najbitnije, imali smo situaciju sličnu. Nama je glavni fokus na nama i tako će ostati", poručio je Katić.

Barbarez nije želio otkriti hoće li kapiten Edin Džeko početi utakmicu.

"Ne znam hoće li početi. Ustvari znam ali neću vam reći", uz osmijeh je rekao Barbarez pa otkrio:

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"Šunjić je 100 posto spreman, oporavio se. Vid‌jećemo hoće li igrati."

Selektor smatra da BiH mora biti bolji od Švajcarske ili barem sretniji da ih pobijedimo.

"Ukoliko damo 100 odsto od nas, biće dobra utakmica i uvjeren sam da će biti dobar rezultat. Dosta zavisi i od protivnika. Vid‌jeli ste na prvenstvu, svaka utakmica donosi nešto novo i neočekivano. Dosta je remija. Nikome nije jednostavno koliko god bio favorit. Važno je da imate dnevnu formu, da podignete nivo raspoloženja. Morate uživati u ovim momentima jer Svjetsko prvenstvo će nekad biti samo uspomena. Budite sretni i samo preko tih stvari možete najbolje odigrati", poručio je Barbarez.

Katić je na kraju još samo komentarisao podršku navijača.

"Podrška je bila sve veća i veća. I taj baraž i pripremne utakmice. Sve nam to daje vjetar u leđa. Dosta naših prijatelja i članova porodice će biti s njima i to nam znači i daje veliku obavezu", istakao je Katić.

Podsjetimo, utakmica između BiH i Švajcarske igra se večeras na stadionu Los Anđeles s početkom u 21:00 sat. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po jedan osvojen bod i nema sumnje da će ishod međusobnog okršaja dati odgovore na brojna pitanja.

(Kliks)