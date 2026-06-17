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Da li je ovaj čovjek zapravo čovjek: Pogledajte genijalnost Livakovića

Autor:

Stevan Lulić
17.06.2026 23:46

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Доминик Ливаковић
Foto: Tanjug/AP Photo/Jessica Tobias

Hrvatska protiv Engleske otvara Svjetsko prvenstvo u fudbalu, a kao što je i očekivano na terenu je velika borba.

Koliko žara Hrvati u sebi imaju možda najbolje dokazuje borbenost njihovog golmana Dominika Livakovića.

Nakon prvih 45 minuta bio je "egal" (2:2), a onda su Englezi na samom startu poveli sa 3:2.

Krenula su Tri lava potom da napadaju još žešće i pritisnuli gol Livakovića, međutim "oktopod" na golu Hrvatske nije se dao.

Magiju koju je golman Vatrenih priredio u 57. minutu teško je riječima opisati, zato je najbolje da pogledate u video snimku u nastavku.

I to nije sve. Svega dva minuta kasnije imao je još nevjerovatnije intervencije.

I njih je gotovo nemoguće opisati.

Zato, pogledajte ih u nastavku...

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Dominik Livaković

Engleska Hrvatska

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

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