Da li je ovaj čovjek zapravo čovjek: Pogledajte genijalnost Livakovića

Hrvatska protiv Engleske otvara Svjetsko prvenstvo u fudbalu, a kao što je i očekivano na terenu je velika borba.

Koliko žara Hrvati u sebi imaju možda najbolje dokazuje borbenost njihovog golmana Dominika Livakovića.

Nakon prvih 45 minuta bio je "egal" (2:2), a onda su Englezi na samom startu poveli sa 3:2.

Krenula su Tri lava potom da napadaju još žešće i pritisnuli gol Livakovića, međutim "oktopod" na golu Hrvatske nije se dao.

Magiju koju je golman Vatrenih priredio u 57. minutu teško je riječima opisati, zato je najbolje da pogledate u video snimku u nastavku.

My goodness what a double save from Croatia goalkeeper Livakovic #ENGCRO https://t.co/6iKI79wvvy — The Final Whistle (@Rufus_45) June 17, 2026

I to nije sve. Svega dva minuta kasnije imao je još nevjerovatnije intervencije.

I njih je gotovo nemoguće opisati.

Zato, pogledajte ih u nastavku...