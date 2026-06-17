Da li je ovaj čovjek zapravo čovjek: Pogledajte genijalnost Livakovića

Autor:Stevan Lulić
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Hrvatska protiv Engleske otvara Svjetsko prvenstvo u fudbalu, a kao što je i očekivano na terenu je velika borba.
Koliko žara Hrvati u sebi imaju možda najbolje dokazuje borbenost njihovog golmana Dominika Livakovića.
Nakon prvih 45 minuta bio je "egal" (2:2), a onda su Englezi na samom startu poveli sa 3:2.
Krenula su Tri lava potom da napadaju još žešće i pritisnuli gol Livakovića, međutim "oktopod" na golu Hrvatske nije se dao.
Magiju koju je golman Vatrenih priredio u 57. minutu teško je riječima opisati, zato je najbolje da pogledate u video snimku u nastavku.
My goodness what a double save from Croatia goalkeeper Livakovic #ENGCRO https://t.co/6iKI79wvvy— The Final Whistle (@Rufus_45) June 17, 2026
I to nije sve. Svega dva minuta kasnije imao je još nevjerovatnije intervencije.
I njih je gotovo nemoguće opisati.
Zato, pogledajte ih u nastavku...
🚨🌎 WHAT AN INSANE DOUBLE SAVE BY LIVAKOVIC! WOW! 🤯🇭🇷 pic.twitter.com/6Z0lDJJWJE— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 17, 2026
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