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Ronaldo: Mesi je najbolji fudbaler svih vremena!

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ATV
17.06.2026 17:53

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Кристијано Роналдо
Foto: Tanjug/AP Photo/Armando Franca, File

Legenda brazilskog fudbala, Ronaldo, izjavio je danas da je argentinski virtuoz Lionel Mesi neprikosnoveni najbolji igrač svih vremena.

Ova izjava dolazi u trenutku kada je fudbalska reprezentacija Argentine jutros suvereno savladala Alžir rezultatom 3:0 u prvoj utakmici J grupe na Svjetskom prvenstvu, a Mesi je ponovo bio u centru pažnje sa het-trikom.

Sa tim golovima, Mesi je izjednačio impresivan rekord Nijemca Miroslava Klosea po ukupnom broju postignutih golova na Mundijalima, dodatno učvršćujući svoje mjesto u istoriji.

"Rekordi su tu da se ruše"

"Rekordi su tu da se ruše, a uopšte nisam iznenađen ko ih je srušio. Argentina je i aktuelni svjetski šampion", izjavio je Ronaldo za Mundo Deportivo, ne štedeći riječi hvale.

Mesi (36), koji i dalje briljira na terenu, odigrao je već 200 utakmica za reprezentaciju Argentine i postigao nevjerovatnih 120 golova.

Zašto je Mesi najbolji?

"Svaki put kad Mesi kroči na teren, dogodi se nešto istorijsko i elegantno. Vrijeme je da svijet prestane da zatvara oči pred istinom da je on najbolji igrač svih vremena. On briljira iz sezone u sezonu, briljira na Svjetskom prvenstvu, a uprkos svemu i dalje postoje sumnje u njega. Ovo je dan koji će zauvijek ostati upisan u istorijske knjige", dodao je Ronaldo, čija je i sam bogata karijera trajala od 1994. do 2011. godine u dresu Brazila.

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Kristijano Ronaldo

Leo Mesi

fudbaler

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