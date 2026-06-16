Francuska kaznila Senegal: Mbape ispisao istoriju!

Fudbaleri Francuske pobijedili su Senegal rezultatom 3:1 i tako odlično otpočeli svoju mundijalsku kampanju.

Mnogi su imali visoka očekivanja od utakmice Francuza i Senegalaca, mislili su da će dobiti spektakl iz 2002. godine, ali nije baš tako bilo.

Pogotovo kada se pogleda šta se dešavalo na Metlajf stadionu u prvom poluvremenu. Samo šest šuteva na gol od čega je tek jedan bio od francuskog sastava...

Ultra dosadnih 51 minut (sudija 6 minuta produžio poluvrijeme) nije pokazalo gotovo ništa, osim što je Nikolas Džekson pogodio stativu i umalo šokirao Francusku.

Sve se promenilo u drugom poluvremenu. Odmah na startu drugog dela meča je Olise imao veliku šansu, pa je Mbape propustio priliku da zatrese mrežu.

Nisu dugo čekali Francuzi na euforiju. Kilijan Mbape sjajno koristi šansu i u 66. minutu trese mrežu Senegalaca za vođstvo od 1:0.

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Sledeći napad, manje od minut kasnije, Senegalci dolaze do izjednačenja. "Bomba" Nikolasa Džeksona je bila neodbranjiva, lopta ide u gornji desni ugao i sve je bilo spremno za slavlje.

Ipak je napadač Senegala bio u ofsajdu i gol je poništen. Imali su Francuzi još jednu dobru priliku, da bi Džekson ponovo zaprijetio i onda u 82. minutu je Barkola po drugi put matirao Mendija i postavio visokih 2:0.

Ibrahima Mbaj nije želio da se oprosti od ovog meča tek tako. U završnici susreta je postigao atraktivan gol i smanjio na 2:1, a manje od minut kasnije stiže "bomba" Mbapea sa preko 30 metara! 3:1.

Na ovaj način je selekcija Francuske upisala prvi trijumf na Mundijalu u Sjedinjenim Američkim Državama i Kilijan Mbape je oduševio sve prisutne u Njujorku.

Kilijan Mbape je sada strijelac 15 golova na Svjetskim prvenstvima i izjednačio se sa Ronaldom, dok je ispred njega samo Miroslav Klose.

Igrač koga je Mbape danas prestigao je legendarni Nijemac, Gerd Miler.

b92