Nikad luđa proslava: Zelenorćani nakon senzacije iznijeli jariće na ulice

Fudbalska reprezentacija Zelenortskih Ostrva priredila je prvorazrednu senzaciju na Svjetskom prvenstvu.

Zelenorćani su protiv aktuelnog evropskog prvaka Španije u Atlanti u prvom kolu Grupe H odigrali bez golova.

Senzacija, ne samo petog dana šampionata, već cijelog dosadašnjeg dijela, proslavljena je burno među navijačima države koja ima nešto manje od pola miliona stanovnika.

Neki od njih su na proslavu iznijeli jariće, kao deo "koreografije".