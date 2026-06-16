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Nikad luđa proslava: Zelenorćani nakon senzacije iznijeli jariće na ulice

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ATV
16.06.2026 18:26

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Навијачи Зеленортских острва изнијели јариће на улице
Foto: Screenshot

Fudbalska reprezentacija Zelenortskih Ostrva priredila je prvorazrednu senzaciju na Svjetskom prvenstvu.

Zelenorćani su protiv aktuelnog evropskog prvaka Španije u Atlanti u prvom kolu Grupe H odigrali bez golova.

Senzacija, ne samo petog dana šampionata, već cijelog dosadašnjeg dijela, proslavljena je burno među navijačima države koja ima nešto manje od pola miliona stanovnika.

Neki od njih su na proslavu iznijeli jariće, kao deo "koreografije".

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Tagovi :

Zelenortska Ostrva

Španija

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal

Jarići

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