Najteži start za Banjalučane: Borac dobio protivnika u Evropi

Autor:Ivan Dragičević
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Teško da je moglo teže za Borac. Na startu kvalifikacija za Ligu šampiona, Banjalučani će odigrati dvomeč protiv Levskog iz Sofije.
Žrijeb je odveo crveno plave na šampiona Bugarske koji je konačno prekinuo vladavinu Ludogoreca.
Upravo zbog duge dominacije kluba iz Razgradam, novi bugarski šampion nije bio povlašten u prvom kolu kvalifikacija.
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Levski je uz Đer važio za najnepoželjnijeg rivala pred izvlačenje parova, ali kuglice ovaj put nisu bile naklonjene klubu iz Platonove ulice.
Borac će u prvoj utakmici biti domaćin, a igraće se 7. ili 8. jula. Revanš je sedam dana kasnije u prestonici Bugarske.
Tačni termini biće poznati u četvrtak.
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