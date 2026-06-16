Irancima poslije meča naredili da napuste SAD

Selektor fudbalske reprezentacije Irana Amir Galenoei izjavio je da je njegovoj ekipi naređeno da napusti Sjedinjene Američke Države samo nekoliko sati nakon završetka utakmice prvog kola Svjetskog prvenstva, u kojoj je Iran u Los Anđelesu odigrao 2:2 protiv Novog Zelanda.

Galenoei je istakao da reprezentacija mora odmah da se vrati u svoju bazu u meksičkom gradu Tijuani, iako je prvobitni plan bio da prenoće u Kaliforniji kako bi igrači mogli normalno da se oporave, piše Jutarnji.hr.

"Uopšte nam nisu dali vremena za oporavak. Nakon utakmice rekli su nam da moramo odmah da odemo", izjavio je iranski selektor preko prevodioca, dodavši da ne zna ko je tačno izdao takvu naredbu.

Prema njegovim riječima, plan je bio da u Los Anđeles stignu dva dana prije utakmice te da se vrate u utorak oko podne, ali ti zahtjevi nisu odobreni.

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"Mislim da je naša reprezentacija možda najpotlačenija na Svjetskom prvenstvu. Naš savez nije ovdje, naši mediji nisu ovdje, naše rukovodstvo nije ovdje", zaključio je Galenoei, naglasivši da je tehničko osoblje zbog nedostatka ljudi moralo da preuzme i administrativne dužnosti.

Iranski kapiten Mehdi Taremi izjavio je nakon utakmice da su igrači tek na dan susreta saznali da moraju odmah da napuste SAD, opisavši cjelokupnu situaciju kao katastrofu koja stvara veliki stres unutar ekipe.

Istakao je da je samo putovanje od Tijuane do Los Anđelesa u nedjelju, koje je inače veoma kratko, zbog rigoroznih bezbjednosnih i imigracionih provjera trajalo pet sati.

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"Umoran sam od ove situacije jer već mjesecima imamo mnogo problema. To utiče na našu ekipu. Mi samo želimo mir, što je i temelj FIFA-e", poručio je Taremi, zatraživši veću podršku krovne fudbalske organizacije.

Veznjak Mohamad Mohebi takođe je upozorio da će ovakav režim putovanja i nemogućnost pravovremenog oporavka izazvati zamor mišića te negativno uticati na dalje nastupe na prvenstvu.

Pripreme iranske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo, koje zajednički organizuju SAD, Meksiko i Kanada, opterećene su teškim diplomatskim sukobima i ratom koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana 28. februara.

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Iran je odlučio da nastupi na turniru iako je Međunarodna fudbalska federacija odbila njihov zahtjev da se tri utakmice grupne faze premjeste izvan teritorije SAD.

Zbog imigracionih i logističkih problema, Fudbalski savez Irana u posljednji trenutak morao je da odustane od planirane baze u Tusonu u Arizoni te da se preseli u meksičku Tijuanu, udaljenu oko 230 kilometara od Los Anđelesa.

Američke vlasti igračima su izdale putne isprave tek pred sam početak turnira, dok su vize za prateće osoblje prvobitno uskraćene za petnaest članova. Taj broj kasnije je smanjen na jedanaest nakon što su neke vize naknadno odobrene, ali u SAD, između ostalih, nisu mogli da doputuju analitičari, portparoli te predsjednik Fudbalskog saveza Irana Mehdi Taj.

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Predsjednik FIFA-e Đani Infantino posjetio je nakon utakmice iransku svlačionicu kako bi razgovarao sa ekipom, a snimak njegovog obraćanja objavljen je na internetu.

"Znam kroz šta prolazite, razumijem vas, ali vi ste jači od svega. Šaljete snažnu poruku cijelom svijetu", poručio je Infantino igračima, dodavši da su ujedinili cijeli stadion i da cijeli svijet gleda njihovo istorijsko ostvarenje.

Službenici FIFA-e u zoni za izjave u nekoliko navrata pokušali su da prekinu davanje izjava Taremija i Mohebija u trenucima kada su igrači odgovarali na pitanja o logističkim problemima, pri čemu je ulogu portparola preuzeo jedan od analitičara reprezentacije Irana.

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Na sportskom planu, utakmica je odigrana na stadionu "SouFaj" pred dominantno iranskom publikom, budući da na području Los Anđelesa živi najveća iranska dijaspora na svijetu.

Atmosfera je bila politički nabijena, pa je tako nekoliko stotina iranskih Amerikanaca protestovalo protiv vlade u Teheranu ispred stadiona. Unutar stadiona veliki dio navijača izviždao je himnu i okrenuo leđa terenu tokom njenog intoniranja, a uprkos zabranama FIFA-e, na tribinama i majicama istaknute su desetine simbola s lavom i suncem iz perioda prije 1979. godine.

Ipak, nakon početka susreta većina navijača glasno je podržala reprezentaciju.

Susret Irana i Novog Zelanda obilježila je i kontroverzna proslava gola Mohamada Mohebija, koji je u 64. minutu postavio konačni rezultat 2:2. Mohebi je postizanje pogotka proslavio simuliranjem pucnjave iz pištolja, što je odmah naišlo na osudu na društvenim mrežama.

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Iranski veznjak nakon toga prstom je pokazao na svoju podlakticu, aludirajući na to da ima led u venama, te je rukama oblikovao srce prema tribinama. Mohebi je kasnije medijima pojasnio da je to bila tek spontana proslava posvećena navijačima.

Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka, selektor Galenoei istakao je da su se kod igrača zbog loših priprema i umora pojavili grčevi, zbog čega je morao da pravi prinudne izmjene, a ujedno je uputio i javnu pohvalu meksičkoj vladi te stanovnicima Tijuane jer su učinili da se iranska ekipa u njihovom gradu osjeća kao kod kuće.