Vozinja plakao kao kiša: "Baba i deda su umrli, a majka nije došla zbog vize"

Kape Verde je odigrao 0:0 sa aktuelnim evropskim prvakom na Svetskom prvenstvu i tako šokirao svijet.

Vozinja je pružio partiju života i tako obezbjedio herojski remi, zbog kojeg je i zaplakao.

"Plakao sam jer sam odrastao sa babom i dedom. Nažalost, nisu bili ovdje. Umrli su prije nekoliko godina. Bili su sve za mene, sve u mom životu", rekao je Vozinja i dodao:

🇨🇻😢 Cape Verde goalkeeper Vozinha: "I cried after the game because I grew up with my grandparents when I was a kid, and they could not be there. They passed away a few years ago. My mum could not be here either for a VISA issue, and the money we had to pay for it. We did not… pic.twitter.com/vbMGHPCQez — EuroFoot (@eurofootcom) June 15, 2026

"Takođe i zbog moje majke. Nije uspjela da bude ovde zbog vize. Zbog novca koji morate da platite za vizu, nismo stigli na vrijeme. Volio bih da bude ovdej".

Osvrnuo se na kvalitete svog tima.

"Naše najjače oružje je naše jedinstvo. Svi su misli da smo došli da uživamo, ali ne, znamo da imamo timove koje ćemo uvijek poštovati, jer nam je ovo debi, ali smo ovde da se takmičimo i borimo za našu zemlju", kaže on.

Zelenortska ostrva naredni meč igraju sa Urugvajem.

(B92)