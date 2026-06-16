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Vozinja plakao kao kiša: "Baba i deda su umrli, a majka nije došla zbog vize"

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ATV
16.06.2026 07:01

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Возиња голман Зеленортских острва
Foto: Tanjug/AP Photo/Mike Stewart

Golman Zelenortskih ostrva Vozinja emotivno je doživio osvajanje boda protiv Španije.

Kape Verde je odigrao 0:0 sa aktuelnim evropskim prvakom na Svetskom prvenstvu i tako šokirao svijet.

Vozinja je pružio partiju života i tako obezbjedio herojski remi, zbog kojeg je i zaplakao.

"Plakao sam jer sam odrastao sa babom i dedom. Nažalost, nisu bili ovdje. Umrli su prije nekoliko godina. Bili su sve za mene, sve u mom životu", rekao je Vozinja i dodao:

"Takođe i zbog moje majke. Nije uspjela da bude ovde zbog vize. Zbog novca koji morate da platite za vizu, nismo stigli na vrijeme. Volio bih da bude ovdej".

Osvrnuo se na kvalitete svog tima.

"Naše najjače oružje je naše jedinstvo. Svi su misli da smo došli da uživamo, ali ne, znamo da imamo timove koje ćemo uvijek poštovati, jer nam je ovo debi, ali smo ovde da se takmičimo i borimo za našu zemlju", kaže on.

Zelenortska ostrva naredni meč igraju sa Urugvajem.

(B92)

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Tagovi :

Vozinja

Zelenortska Ostrva

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

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