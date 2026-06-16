Jedino veće poniženje za instituciju predsjednika od Stanivukovićevih izjava, bio bi on kao predsjednik

Jedino veće poniženje za instituciju predsjednika Republike Srpske od izjava Draška Stanivukovića, bio bi on kao predsjednik Republike, pa čak i kao kandidat, ocijenio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Sreća pa je naš narod mnogo puta do sada dokazao da ne dopušta takva poniženja. Pobijediće Srpska! Izgubiće /Kristijan/ Šmit i njegov Stanivuković", objavio je Kovačević na "Iksu".

Jedino veće poniženje za instituciju predsjednika Republike Srpske od Stanivukovićevih izjava, bio bi on kao predsjednik. Pa čak i kao kandidat.



Sreća pa je naš narod mnogo puta do sada dokazao da ne dopušta takva poniženja.



Pobijediće Srpska! Izgubiće Šmit i njegov Stanivuković. — Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) June 16, 2026

Stanivuković je ranije izjavio da funkcija člana Predsjedništva BiH zahtijeva, kako kaže, dodatno političko iskustvu, posebnu odgovornost jer se na tom nivou vodi "ozbiljna državna i međunarodna politika".

Sa druge strane, ostavio je otvorenu mogućnost kandidature za predsjednika Srpske čime je poslao jasnu poruku šta misli o Republici Srpskoj i instituciji predsjednika - za tu funkciju, prema Stanivukovićevom mišljenju, nije potrebno političko iskustvo, znanje i državnički kapacitet koji smatra potrebnim za člana Predsjedništva, prenosi Srna.