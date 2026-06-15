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Amidžić: Ko opstruiše povrat PDV-a na prvu nekretninu u BiH?

Autor:

ATV
15.06.2026 13:01

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Амиџић: Ко опструише поврат ПДВ-а на прву некретнину у БиХ?
Foto: ATV

Naša politika je da nema odustajanja, da one stvari koje smo počeli i dalje guramo i dovedemo ih do kraja. Jedna od njih jeste i povrat PDV-a na prvu nekretninu, ne samo za mlade ljude, već i za sve građane Republike Srpske i Federacije BiH koji nisu uspjeli u proteklom periodu da riješe stambeno pitanje, rekao je za Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara.

"Za naredni ponedjeljak sam zakazao novu sjednicu gdje je tema ponovo Pravilnik. Što se tiče samog Pravilnika ja nemam suštinski prigovor ni od jednog člana Odbora, ali imamo opstrukciju iz Federacije BiH. Siguran sam da ćemo istrajati kada su ova pitanja na stolu", poručio je Amidžić za RTRS

On je naglasio da to može reći u svoje ime, ali i ministra finansija Republike Srpske Zore Vidović.

"Dok ovo ne izguramo mi nećemo stati. Ovdje ljudi moraju biti ispred politike, odnosi se na sve, ne samo ljude u Republici Srpskoj, već i na Federaciju BiH. Nažalost mi smo imali nerijetko situaciju, kada su ljudi pokušali da postave politiku ispred stvarnih potreba stanovništva. To je najmanje 25.000 KM povrata ljudima koji su kupili prvu nekretninu", rekao je Amidžić.

Amidžić kaže da i sada imate neke pojedince koji daju različite izgovore zašto to ne može.

"To što je nekome problem što je to inicijativa predsjednika Milorada Dodika, to je njegov problem. On je predložio nešto što ide u korist ljudima koji žive i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH", istakao je Amidžić.

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Tagovi :

Srđan Amidžić

Pravo na povrat PDV-a

FBiH

Republika Srpska

Savjet ministara BiH

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